الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

إيقاف بول بوجبا عن ممارسة كرة القدم لمدة 4 سنوات

بول بوجبا
بول بوجبا

أعلنت السلطات الإيطالية تأييدها قرار إيقاف النجم الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط يوفنتوس، لمدة 4 سنوات؛ بسبب إيجابية عينة المنشطات.

إيقاف بول بوجبا لمدة 4 سنوات عن كرة القدم 

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، فإنه تم إيقاف بول بوجبا لمدة 4 سنوات عن ممارسة كرة القدم؛ بسبب انتهاكه لقواعد مكافحة المنشطات، وثبوت إيجابية العينة الخاصة به.

وبناءً عليه، فإن هذه العقوبة قد تُنذر بانتهاء المسيرة الكروية للاعب الوسط الفرنسي، صاحب الـ30 عامًا.

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من جانبها، أشارت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، إلي أن مكتب المدعى العام الإيطالي طالب بإيقاف بول بوجبا، في شهر ديسمبر الماضي؛ بسبب فشله في اختبار كشف المنشطات.

وبالتالي طالبت الهيئة المسئولة عن مكافحة المنشطات الحد الأقصى من العقوبة ضد بوجبا، وفقًا للمادة 11.2 الفقرة 1 من قانون مكافحة المنشطات الإيطالى، وكذلك وفقًا مع إرشادات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

يأتي ذلك بعد سقوط بول بوجبا في اختبار المنشطات، الذي أجرى في أغسطس 2023، وتحديدًا عقب مباراة يوفنتوس ضد أودينيزي، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإيطالي، والتي أظهرت تناوله المفرط لهرمون التستوستيرون، وجاءت العينة الثانية لتثبت ذلك، ويخضع اللاعب لعقوبة الإيقاف منذ بداية سبتمبر الماضي.

يذكر أن بول لوجبا قد عاد صفوف يوفنتوس في صيف 2022، قادمًا من مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر بالمجان.

وكان من المقرر انتها ء عقد بول بوجبا مع يوفنتوس في يونيو 2026.

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