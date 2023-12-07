بوجبا يواجه خطر الإيقاف 4 أعوام بسبب المنشطات

يواجه الفرنسي بول بوجبا، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، خطر الإيقاف لمدة أربعة أعوام في حال ثبوت تعاطيه المنشطات.

وجاءت نتيجة اختبار خضع له بوجبا، بعد مباراة أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي في أغسطس الماضي إيجابية بعدما أظهرت تناوله المفرط لهرمون التستوستيرون، وجاءت العينة الثانية لتثبت ذلك، ويخضع اللاعب لعقوبة الإيقاف منذ بداية سبتمبر الماضي.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن العقوبة قد يتم تخفيفها من أربعة أعوام إلى عامين.

وعاد بوجبا لفريق يوفنتوس مطلع الموسم الماضي، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع نادي مانشستر يونايتد الانجليزي.

ومنذ الكشف عن إيجابية العينة التي تم سحبها منه، أفصح بوجبا عن تناوله لمكمل غذائي، مما قد يساهم في تخفيف العقوبة، فيما يحاول الفريق القانوني الخاص به إثبات حسن نيته.

ماذا قدم بوجبا مع منتخب فرنسا؟

وشارك بوجبا في 81 مباراة دولية مع منتخب فرنسا، وتوج بلقب كأس العالم 2018.

مسيرة بول بوجبا الاحترافية مع الأندية

وبدأ بول بوجبا مسيرته في فرق الشباب ضمن صفوف نادي تورسي الفرنسي وانضم منه لنادي لو هافر تحت 17 عامًا في صيف 2007، ثم انتقل منه لمانشستر يونايتد تحت 18 عامًا في صيف 2009 وبعد عامين انتقل لفريق الرديف بالنادي ثم لفريق تحت 21 عامًا ورحل منه ليوفنتوس الإيطالي في صيف 2012 وقضى 4 مواسم مع الفريق قبل أن يعود لمانشستر يونايتد في صيف 2016.

بول بوجبا مثل فريق مانشستر يونايتد في 233 مباراة وسجل 39 هدفًا وصنع 51 لزملائه في الفريق، فيما شارك في 190 مباراة بقميص يوفنتوس وسجل 34 هدفًا وصنع 41، وفي مجمل مسيرته شارك بول بوجبا في 446 مباراة وسجل 76 هدفًا وصنع 99 لزملائه.