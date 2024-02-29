الزمالك ينطلق فى الدورى المصرى اليوم.. جدول مباريات الخميس 29-2-2024

يخوض فريق الزمالك اليوم مباراته ضمن مباريات الدوري المصري ضد فريق الداخلية وكذلك سموحة ضد مودرن فيوتشر وهي من مباريات كرة القدم التي تستقطب الجمهور المحلي خاصة مشجعي القلعة البيضاء.

ننشر في التقرير التالي جدول مواعيد مباريات الخميس 29 فبراير 2024 وعلى رأسها مباريات الدوري المصري المنتظر من عشاق كرة القدم.

مواعيد مباريات الدوري المصري

مباراة الزمالك والداخلية الساعة 19:00

مباراة سموحة ومودرن فيوتشر الساعة 19:00

القنوات الناقلة مباريات الدوري المصري

يمكن مشاهدة مباريات الدوري المصري من خلال مجموعة قنوات أون تايم سبورتس على القمر الصناعي نايل سات من خلال الترددات التالية

تردد قنوات أون تايم سبورت

تردد قناة أون تايم سبورت 1

التردد:11861

معدل الترميز:27500

الاستقطاب: أفقي

معامل التصحيح:5/6

تردد قناة أون تايم سبورت 2

التردد:11861

معدل الترميز:27500

الاستقطاب:أفقي

معامل التصحيح: 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت 3

التردد:11861

معدل الترميز:27500

الاستقطاب: أفقي

معامل التصحيح:5/6

تردد قناة أون تايم سبورت 4

التردد:11861

معدل الترميز:27500

الاستقطاب:أفقي

معامل التصحيح:5/6

تردد قناة أون تايم سبورت 5

التردد:11861

معدل الترميز:27500

الاستقطاب: أفقي

معامل التصحيح: 5/6



مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين

مباراة النصر والحزم الساعة 19:00

مباراة الوحدة والتعاون الساعة 16:00

مباراة الرائد والفيحاء الساعة 16:00

مواعيد مبارايات كأس ملك إسبانيا

مباراة أتليتك بلباو وأتليتكو مدريد الساعة 22:30





مواعيد مباريات كأس فرنسا

مباراة لو بوي وستاد رين الساعة 21:45



مواعيد مباريات كأس البرتغال

مباراة سبورتنج لشبونة وبنفيكا الساعة 22:45

مباراة سانت كلارا وبورتو الساعة 18:00



مواعيد مباريات كأس هولندا

مباراة فيينورد وجرونيجين الساعة 21:00



مواعيد مباريات دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين



مباراة اتحاد كلباء والبطائح الساعة 18:15

مباراة العين وحتا الساعة 15:35



مواعيد مباريات دوري نجوم قطر

مباراة الأهلي وأم صلال الساعة 19:00

مباراة الوكرة والمرخية الساعة 19:00

مباراة الشمال ومعيذر الساعة 17:00