الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الزمالك ينطلق فى الدورى المصرى اليوم.. جدول مباريات الخميس 29-2-2024

مباريات اليوم
مباريات اليوم

يخوض فريق الزمالك اليوم مباراته ضمن مباريات الدوري المصري ضد فريق الداخلية وكذلك سموحة ضد مودرن فيوتشر وهي من مباريات كرة القدم التي تستقطب الجمهور المحلي خاصة مشجعي القلعة البيضاء.

ننشر في التقرير التالي جدول مواعيد مباريات الخميس 29 فبراير 2024 وعلى رأسها مباريات الدوري المصري المنتظر من عشاق كرة القدم. 

مواعيد مباريات الدوري المصري

مباراة الزمالك والداخلية الساعة 19:00

مباراة سموحة ومودرن فيوتشر  الساعة 19:00

 

القنوات الناقلة مباريات الدوري المصري 

يمكن مشاهدة مباريات الدوري المصري من خلال مجموعة قنوات أون تايم سبورتس على القمر الصناعي نايل سات من خلال الترددات التالية 

تردد قنوات أون تايم سبورت 
تردد قناة  أون تايم سبورت 1  

التردد:11861
معدل الترميز:27500 
الاستقطاب: أفقي 
معامل التصحيح:5/6 

تردد قناة أون تايم سبورت 2 

التردد:11861 
معدل الترميز:27500
الاستقطاب:أفقي
معامل التصحيح: 5/6 

تردد قناة أون تايم سبورت 3 
التردد:11861
معدل الترميز:27500 
الاستقطاب: أفقي
معامل التصحيح:5/6 

تردد قناة أون تايم سبورت 4 
التردد:11861
معدل الترميز:27500
الاستقطاب:أفقي
معامل التصحيح:5/6 

تردد قناة أون تايم سبورت 5 

التردد:11861 
معدل الترميز:27500 
الاستقطاب: أفقي
معامل التصحيح: 5/6 
 

مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين

مباراة النصر والحزم  الساعة 19:00

مباراة الوحدة والتعاون الساعة 16:00

مباراة الرائد والفيحاء  الساعة 16:00
مواعيد مبارايات كأس ملك إسبانيا

مباراة أتليتك بلباو وأتليتكو مدريد الساعة 22:30

 

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2024/2/27 والقنوات الناقلة

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 26-2-2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات كأس فرنسا 

مباراة لو بوي وستاد رين  الساعة 21:45


مواعيد مباريات كأس البرتغال

مباراة سبورتنج لشبونة وبنفيكا الساعة  22:45

مباراة سانت كلارا وبورتو الساعة  18:00
 

مواعيد مباريات كأس هولندا 

مباراة فيينورد وجرونيجين الساعة  21:00
 

مواعيد مباريات دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين
 

مباراة اتحاد كلباء والبطائح  الساعة 18:15

مباراة العين وحتا الساعة  15:35
 

مواعيد مباريات دوري نجوم قطر 

مباراة الأهلي وأم صلال الساعة 19:00

مباراة الوكرة والمرخية الساعة  19:00

مباراة الشمال ومعيذر الساعة  17:00

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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 28-2-2024 في الدوريات والكؤوس والقنوات الناقلة

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موعد نهائي كاس مصر بين الاهلى والزمالك والقنوات الناقلة للمباراة

مباريات الدورى المصرى مباراة سموحة ومودرن فيوتشر مباراة الزمالك والداخلية القنوات الناقلة مباريات الدورى المصرى مواعيد مباريات الدورى المصرى

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