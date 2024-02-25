الدورى المصرى اليوم.. جدول مباريات الأحد 25-2-2024

ينطلق اليوم مباريات الدوري المصري بين الاتحاد السكندري والبنك الأهلي وكذلك بين فاركو وطلائع الجيش والتي تستقطب الكثيرين من عشاق كرة القدم في مصر.



ننشر في التقرير التالي جدول مباريات اليوم الأحد 25-2-2024 وعلى رأسها مباريات الدوري المصري وكذلك الدوريات والبطولات الأجنبية والأوروبية.





مواعيد مباريات الدوري المصري

مباراة الاتحاد السكندري والبنك الأهلي

الساعة 19:00

مباراة فاركو وطلائع الجيش الساعة 16:00

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

مباراة ولفرهامبتون وشيفيلد يونايتد الساعة 15:30

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

مباراة ريال مدريد وإشبيلية الساعة 22:00

مباراة بالماس وأوساسونا الساعة 19:30

مباراة ريال بيتيس وأتليتك بلباو الساعة 17:15

مباراة وسيلتا فيجو الساعة 15:00

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

مباراة ميلان وأتالانتاالساعة 21:45

مباراة ليتشي وإنتر الساعة 19:00

مباراة كالياري ونابولي الساعة 16:00

مباراة يوفنتوس وفروزينوني الساعة 13:30

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية

مباراة سيخوخون ونهضة بركان الساعة 21:00

مباراة سوار وساجرادا إسبرانسا الصاعة 21:00

مباراة أبوسليم والزمالك الساعة 18:00

مباراة الملعب المالي وديابل نوار الساعة 18:00

مباراة أكاديميكا لوبيتو وريفيرز يونايتد

الساعة 18:00

مباراة الهلال واتحاد الجزائر الساعة 18:00

مباراة دريمز والإفريقي الساعة 18:00

مباراة سوبر سبورت ومودرن فيوتشر الساعة 15:00

مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين

مباراة الشباب والنصر الساعة 19:00

مباراة الفيحاء وأبها الساعة 16:00

مواعيد مباريات الدوري الألماني

مباراة أوجسبورج وفرايبورج الساعة 20:30

مباراة بوروسيا دورتموند وهوفنهايم الساعة 18:30

مباراة آينتراخت فرانكفورت وفولفسبورج

الساعة 16:30

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

مباراة أولمبيك مارسيليا ومونبلييه الساعة 21:45

مباراة باريس سان جيرمان وستاد رين الساعة 18:05

مباراة تولوز وليل الساعة 16:00

مباراة نيس وكليرمونت فوت الساعة 16:00

مباراة لو هافر وستاد ريمس الساعة 16:00

مباراة لانس وموناكو الساعة 14:00

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي

مباراة ريو أفي وسبورتنج لشبونة الساعة 22:30

مباراة جل فيسنتي وبورتو الساعة:00

مباارة بنفيكا وبورتيمونينسي الساعة 20:00

مباراة فيزيلا وإشتوريل بارايا الساعة 17:30