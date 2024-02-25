الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الدورى المصرى اليوم.. جدول مباريات الأحد 25-2-2024

الدوري المصري اليوم
الدوري المصري اليوم

ينطلق اليوم مباريات الدوري المصري بين الاتحاد السكندري والبنك الأهلي وكذلك بين فاركو وطلائع الجيش والتي تستقطب الكثيرين من عشاق كرة القدم في مصر.
 

ننشر في التقرير التالي جدول مباريات اليوم الأحد 25-2-2024 وعلى رأسها مباريات الدوري المصري وكذلك الدوريات والبطولات الأجنبية والأوروبية.


 

مواعيد مباريات الدوري المصري

مباراة الاتحاد السكندري والبنك الأهلي
الساعة  19:00

مباراة  فاركو وطلائع الجيش الساعة   16:00

 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

مباراة ولفرهامبتون وشيفيلد يونايتد الساعة  15:30

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

مباراة ريال مدريد وإشبيلية الساعة  22:00

مباراة بالماس وأوساسونا الساعة  19:30

مباراة ريال بيتيس وأتليتك بلباو الساعة  17:15

مباراة  وسيلتا فيجو الساعة  15:00

استمرار غياب الأهلي.. مواعيد مباريات الجولة الرابعة عشر بدوري نايل

ترتيب فرق مجموعة الصعود في دوري المحترفين ومواعيد مباريات الأسبوع الثالث

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

مباراة ميلان وأتالانتاالساعة  21:45

مباراة ليتشي  وإنتر الساعة  19:00

مباراة كالياري ونابولي الساعة  16:00

مباراة يوفنتوس  وفروزينوني الساعة  13:30

 

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية

مباراة سيخوخون ونهضة بركان الساعة 21:00

مباراة سوار وساجرادا إسبرانسا الصاعة 21:00

مباراة أبوسليم والزمالك الساعة   18:00

مباراة الملعب المالي وديابل نوار  الساعة 18:00

مباراة أكاديميكا لوبيتو وريفيرز يونايتد
الساعة 18:00

مباراة الهلال واتحاد الجزائر الساعة  18:00

مباراة دريمز والإفريقي الساعة 18:00

مباراة سوبر سبورت ومودرن فيوتشر الساعة   15:00

 

مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين

مباراة الشباب والنصر الساعة 19:00

مباراة الفيحاء وأبها  الساعة 16:00

 

مواعيد مباريات الدوري الألماني

مباراة أوجسبورج وفرايبورج الساعة  20:30

مباراة بوروسيا دورتموند وهوفنهايم الساعة  18:30

مباراة آينتراخت فرانكفورت وفولفسبورج
الساعة  16:30

 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

مباراة أولمبيك مارسيليا ومونبلييه الساعة 21:45

مباراة باريس سان جيرمان وستاد رين الساعة 18:05

مباراة تولوز وليل الساعة  16:00

مباراة نيس وكليرمونت فوت الساعة  16:00

مباراة لو هافر وستاد ريمس الساعة  16:00

مباراة لانس وموناكو الساعة  14:00

 

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي

مباراة ريو أفي وسبورتنج لشبونة الساعة  22:30

مباراة جل فيسنتي وبورتو الساعة:00

مباارة بنفيكا وبورتيمونينسي الساعة  20:00

مباراة فيزيلا وإشتوريل بارايا الساعة 17:30 

txt

مواعيد مباريات اليوم السبت 24-2-2024 والقنوات الناقلة

txt

اليوم.. منتخب السلة يواجه مدغشقر فى ثانى مباريات التصفيات الأفريقية

txt

رسميًا.. اتحاد الكرة يحدد مواعيد مباريات دور الـ32 من كأس مصر

txt

ترتيب فرق مجموعة الصعود في دوري المحترفين ومواعيد مباريات الأسبوع الثالث

الدورى المصرى مباريات اليوم الاحد 25-2-2024 مواعيد مباريات الدورى المصرى مباراة الاتحاد السكندري والبنك الأهلي مباراة فاركو وطلائع الجيش مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية

الأكثر قراءة

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

مفاجأة بشأن أسعار السيارات بالفترة المقبلة

بشاير "رأس الحكمة".. الدولار ينهار لـ40 جنيهًا ومفاجأة عن أسعار الذهب

عاجل.. تسريبات تكشف قرار مجلس الحرب الإسرائيلى بشأن صفقة الرهائن

سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الأحد 25-2-2024 فى مصر 

عاجل.. "2700 جنيه".. مفاجأة للمصريين بشأن أسعار الذهب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اجتماعات باريس.. 5 حلقات تلقي التحية:Bonjour

د.أحمد الخميسى

ذكرى العزيز علاء الديب

وائل لطفي

الخلطة التى يجب أن نتخلص منها

ماجد حبته

زيارة الرئيس الإريترى

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

علي سعدة

مغامرة أم مؤامرة

إبراهيم عبدالفتاح

آخر قصيدة

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولى لتأكيد الموقف الأمريكى

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تؤكد توصل اجتماع باريس لخطوط عريضة.. ومجلس الوزراء الحربى يبحثها اليوم

مستعمرون يدمرون أسلاكًا شائكة جنوب شرق بيت لحم فى الضفة الغربية

في اليوم الـ141 من العدوان: الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة