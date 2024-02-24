السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

اليوم.. منتخب السلة يواجه مدغشقر فى ثانى مباريات التصفيات الأفريقية

المنتخب المصري الأول
المنتخب المصري الأول للرجال لكرة السلة

يلتقي المنتخب المصري الأول للرجال لكرة السلة، اليوم السبت مع نظيره مدغشقر ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة الأولى من تصفيات بطولة أفريقيا 2025، والتي تستضيفها صالة حسن مصطفى خلال الفترة من 23 وحتى 25 فبراير الجاري.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر مع نظيره مدغشقر في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان المنتخب المصري قد حقق الفوز على نظيره أفريقيا الوسطى بنتيجة “76-61“ في أولى مباريات التصفيات الأفريقية.

وتضم قائمة منتخب مصر 12 لاعبًا وهم: “أحمد عادل، يوسف رفعت، كريم الجيزاوي ، يوسف شحاتة، عمرو الجندي، سيف هنداوي، هيثم كمال، أحمد ياسر، باتريك يوسف، أنس أسامة، عمر طارق، وخالد عبد الناصر“.

وتتواجد مصر في المجموعة الرابعة مع: “كوت ديفوار وأفريقيا الوسطى ومدغشقر“.

وتعد هذه التصفيات مؤهلة إلى نهائيات أمم إفريقيا 2025، وتصفيات كأس العالم 2025.

مدرب منتخب السلة: حققنا الفوز على أفريقيا الوسطي وتغلبنا على الإصابات

تحدث الألماني هنريك رودل المدير الفني للمنتخب المصري الأول للرجال لكرة السلة، بعدما حقق المنتخب الفوز على نظيره إفريقيا الوسطى بنتيجة “76-61“ ضمن منافسات أولى مباريات المرحلة الأولى من تصفيات بطولة إفريقيا 2025 “الأفرو باسكت“.

وتستضيف مصر منافسات المرحلة الأولى من تصفيات بطولة إفريقيا 2025 خلال الفترة من 23 وحتى 25 فبراير الجاري على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

قال هنريك رودل: “أن المباراة كانت صعبة كثيرًا، حيث إن منتخب إفريقيا الوسطى لديه العديد من اللاعبين المميزين والموهوبين، ولديهم لاعب أحرز 27 نقطة، ولكن هذه المباراة تعد بداية جيدة للمنتخب المصري“.

وأضاف: “هناك 12 لاعبا بقائمة المنتخب المصري، ولا نفكر في الإصابات ومن الطبيعي وجود غيابات ولابد من التعامل معها، وقد قدم اللاعبون أداء جيد ومميز كثيرًا“.

وعن مباراة منتخب مصر أمام كوت ديفوار واصل المدير الفني حديثه قائلًا: “نفكر الآن في المباراة القادمة أمام مدغشقر، لأننا نسير خطوة بخطوة“.

واختتم: “لا نركز الآن على أي لاعب خارج القائمة، حيث إن المهم بالنسبة لنا هم الـ 12 لاعبا، وسوف نفكر في كيفية مشاركة عبد الرحمن نادر مع الفريق خلال الصيف“.

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