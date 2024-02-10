منتخب مصر لكرة السلة يستعد للمشاركة فى دورة قطر الودية

يستعد منتخب مصر لكرة السلة للرجال للمشاركة في البطولة الدولية الودية التي ستقام خلال الفترة من 15 وحتى 18 فبراير الجاري في صالة لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة ويشارك فيها منتخبات مصر والسعودية البحرين وإفريقيا الوسطى والأردن وقطر.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم منتخبي الأردن والبحرين ويواجه منتخب البحرين في السادسة والنصف مساء الخميس المقبل ثم منتخب الأردن في السادسة والنصف مساء السبت المقبل.

تأتى المشاركة في بطولة قطر الدولية ضمن استعدادات منتخب مصر للمشاركة في المرحلة الأولى من تصفيات بطولة إفريقيا 2025 "الأفرو باسكت"، والتي ستقام في الفترة من 23 إلى 25 فبراير الجاري بصالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة السلة بقيادة الألماني هنريك رودل اختار 18 لاعبا للمشاركة في دورة قطر والتصفيات الإفريقية وهم: أحمد أبوالعلا "بيبو" وهيثم كمال وعمرو الجندي وإيهاب أمين وأحمد عادل وأحمد ياسر ريحان وأنس أسامة وباتريك يوسف وخالد عبد الناصر وسيف قيدار هنداوي وعمر طارق وكريم حاتم الجيزاوي ومروان سرحان ومعاذ أيمن ومهاب ياسر ويوسف رفعت ويوسف شحاتة ويوسف شوشة.