الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مباريات

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2024/2/27 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم

يحرص محبين كرة القدم وعشاقها معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2024/2/27 والقنوات الناقلة عبر جوجل، حيث مع اقتراب الأسبوع من نهايته يقل أعداد المباريات تدريجيًا في العالم وفي المسابقات الكبرى بأوروبا وحتى بعالمنا العربي.

جدول مواعيد مباريات اليوم اليوم الثلاثاء 2024/2/27 والقنوات الناقلة

في إنجلترا تقام 3 مباريات في كأس الاتحاد الإنجليزي ويمكنك متابعة نيوكاسل أو مانشستر سيتي في منافسات قوية، وكذلك هناك مباراة قوية في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويتاح لعشاق النادي الأهلي المصري مشاهدة فريقهم الذي يلعب أخيرًا في الدوري عقب غياب طويل، في حين سيلتقي مع بلدية المحلة.

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير جدولًا لأهم مباريات اليوم الثلاثاء 27 فبراير والقنوات الناقلة لتلك المباريات.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

الأهلي x بلدية المحلة - 08:00 بتوقيت السعودية - ONTime Sports.

مواعيد مباريات اليوم كأس الاتحاد الإنجليزي

بورنموث x ليستر سيتي - 10:30 بتوقيت السعودية - bein Sports.
بلاكبيرن روفرز x نيوكاسل يونايتد - 10:45 بتوقيت السعودية - bein Sports.
لوتون تاون x مانشستر سيتي - 11:00 بتوقيت السعودية - bein Sports.

مواعيد مباريات اليوم كأس ملك إسبانيا

ريال سوسيداد x ريال مايوركا - 11:30 بتوقيت السعودية - SSC HD.

مواعيد مباريات الأهلي القادمة

يلتقي فريق الكرة بالنادي الأهلي، مع نظيره بلدية المحلة، مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة التي تقام بينهما، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.
 

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موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة

الأهلي يواجه بلدية المحلة، في إطار مواجهات الجولة الخامسة المؤجلة، من عمر مباريات بطولة الدوري المصري، الذي يلعب على ملعب استاد القاهرة الدولي.

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مواعيد مباريات الزمالك القادمة

ويلاقي الزمالك نظيره الداخلية يوم الخميس المقبل 29 فبراير 2024، ضمن مواجهات الجولة الـ14 من الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة السابعة مساء.

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