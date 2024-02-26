الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 26-2-2024 والقنوات الناقلة

الاسماعيلى
الاسماعيلى

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 62-2-2024 والقنوات الناقلة، هو ما يشغل جماهير كرة القدم المصرية، والتى تبحث عن مواعيد مباريات اليوم، سواء فى الدوريات الأوروبية، أو بطولة دورى نايل، بالاضافة لمواعيد مباريات الأهلى القادمة، ومواعيد مباريات الزمالك، ومنتخب مصر.

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 

مواعيد مباريات الدورى الانجليزى اليوم والقنوات الناقلة

  • وست هام & برينتفورد فى العاشرة مساءًا، وتنقل قتوات بى ان سبورت المباراة عبر قناة  beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات اليوم فى الدورى الايطالى والقنوات الناقلة

  • روما & تورينو فى السابعة والنصف مساءًا، وتنقل المباراة عبAD SPORTS Premium 1
  • فيورنتينا & لاتسيو فى التاسعة و45 مساءًا، وتنقل المباراة عبر AD SPORTS Premium 1.

موعد مباراة كأس السوبر الكويتى والقنوات الناقلة

  • الكويت & كاظمة فى الخامسة و10 دقائق مساءً، وتنقل المباراة عبر Kuwait Sports HD.

مواعيد مباريات الدورى السعودى والقنوات الناقلة

  • الاتفاق & الهلال الساعة الرابعة عصرًا، وتنقل المباراة عبر SSC1 SD.
  • الاتحاد & الوحدة، الساعة السابعة مساءًا، وتنقل المباراة عبر SSC1 SD.

مواعيد مباريات دورى نايل والقنوات الناقلة

  • الجونة & الاسماعيلى فى الرابعة عصر اليوم على ستاد خيرة بشارة، وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس
  • زد & انبى فى الرابعة عصر اليوم على ستاد القاهرة الدولى، وتنقل أون تاسيم سبورتس المباراة على الهواء مباشرًا
  • المقلولون العرب & المصرى على ستاد برد العرب فى السابعة مساءًا وتنقل المباراة أون تاسيم سبورتس.

موعد مباراة النادي الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا

دوري نايل.. الجونة يستضيف الإسماعيلى فى مباراة مواصلة الصحوة

موعد مباراة الاهلى القادمة أمام بلدية المحلة

يلتقى فريق الكرة الأول بالنادى الاهلى مع نظيره بلدية المحلة فى تمام السابعة من مساء غدًا الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولى، فى المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة بدورى نايل، وتنقل قناة أون تايم سبورتس اتش دى 1 المباراة على الهواء مباشرًا.

وحقق الاهلى فوزًا هاما على ميدياما الغانى مؤخرا فى الجولة الخامسة بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال افريقيا، مما جعل الفريق بتأهل رسميا لدور الـ 16 بالبطولة.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الداخلية

يلتقى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مع نظيره الداخلية فى مباراة الجولة الرابعة عشر من مسابقة دورى نايل على ستاد القاهرة الدولى، وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورتس المباراة، عبر قناة أو تايم سبورتس اتش دى 1.

وحق الزمالك مؤخرا الفوز على أبو سليم الليبى فى مباراة الجولة الخامسة بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، وضمن الزمالك تأهلة رسميا لدور الـ 16 بالبطولة، قبل جولة من انتهاء مباريات دور المجموعات.

موعد مباراة المنتخب القادمة أمام نيوزيلاندا فى دورة الامارات الودية

يلتقى منتخب مصر مع نظيره نيوزيلاندا يوم 22 مارس القادم، فى مباراة ودية ضمن دورة الامارات الودية التى يشارك فيها أيضا منتخبا كرواتيا وتونس، وتعد المباراة هى الأولى لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، وفى حال تحقيق منتخب مصر الفوز سيواجه الفائز من مباراة تونس وكرواتيا يوم 26 من نفس الشهر على لقب الدورة.

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