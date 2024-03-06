قبل مواجهة لايبزيج.. سجل مميز لريال مدريد أمام الأندية الألمانية

تنطلق اليوم، الأربعاء، القمة النارية بين ناديي ريال مدريد ولايبزيج في بطولة دوري أبطال أوروبا.

يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لخوض مواجهة قوية أمام نظيره لايبزيج الألماني، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" للموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، والحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

تاريخ مواجهات ريال مدريد ولايبزيج

بهذا الصدد، نستعرض لكم تاريخ مواجهات ريال مدريد ولايبزيج، قبل القمة المرتقبة في دوري الأبطال، وذلك على النحو التالي:

- لعب ريال مدريد أمام لايبزيج ثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا، حقق الفوز مرة بنتيجة 2-0، وتعرض للخسارة في المباراة الثانية بنتيجة 2-3، وذلك في دور المجموعات لموسم 2022/ 2023.

- أما المباراة الثالثة، هي التي جمعت بين الفريقين على ملعب "ريد بول أرينا"، في ذهاب دور الـ16 من الموسم الجاري، قد انتهت بفوز ريال مدريد بهدف نظيف.

- وخلال هذه المواجهات، سجل فريق ريال مدريد 5 أهداف، بينما استقبل ثلاثة أهداف من لاعبي لايبزيج.

تاريخ مواجهات ريال مدريد أمام الأندية الألمانية

- وبشكل عام، يمتلك ريال مدريد سجلًا رائعًا أمام الفرق الألمانية، حيث خسر ريال مدريد مرة واحدة فقط في آخر 16 مباراة لعبها أمام الألمان في دوري أبطال أوروبا، ليحقق 11 انتصارًا وأربعة تعادلات.

- لكن إجمالًا، فقد خاض فريق ريال مدريد 76 مباراة أمام الأندية الألمانية، ليُحقق 37 انتصارًا، و13 تعادلًا، بينما تلقى 22 هزيمة.

- وخلال هذه المواجهات، سجل لاعبو ريال مدريد 134 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 104 أهداف.

- يُعد فريق بايرن ميونخ هو الأكثر مواجهة ضد ريال مدريد، برصيد 26 مباراة، يليه بروسيا دورتموند 14 مباراة، ثم باير ليفركوزن برصيد 7 مباريات.

- كذلك واجه ريال مدريد نظيره بروسيا مونشنجلادباخ في 6 مباريات، وضد شالكه في 4 مباريات، وضد لايبزيج ثلاث مباريات.

- بينما واجه ريال مدريد مباراتين أمام كل من: آينتراخت فرانكفورت، فولفسبورج، فيردر بريمن، كولن، كايزر سلاوترن، هامبورج، ميونخ 1860، وكارل زايس يينا.

مشوار ريال مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

وكان فريق ريال مدريد قد تأهل لدور الـ16 من دوري الأبطال، بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 18 نقطة العلامة الكاملة.

بينما تأهل فريق لايبزيج لهذا الدور، بعدما احتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة.