ريال مدريد يخوض مواجهة صعبة أمام لايبزيج بدوري أبطال أوروبا

سيكون فريق ريال مدريد الإسباني على موعد مع مباراة صعبة عندما يستقبل ضيفه لايبزج الألماني، في العاشرة مساء، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (سانتياجو برنابيو)، في إطار إياب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويمتلك الريال أفضلية نسبية بعدما فاز في مباراة الذهاب بهدف نظيف، ولكن مهمته لن تكون سهلة لاسيما وأن الفريق الألماني سيسعى بكل قوته لتعويض خسارته في مباراة الذهاب.

ويدخل الريال هذه المباراة بصفوف شبه مكتملة حيث سيفتقد فقط لخدمات كل من الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، وثنائي الدفاع إيدير ميليتاو وديفيد ألابا المصابين.

وسيعول الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الملكي، في هذه المباراة على تألق الثنائي جود بيلينجهام، وفينيسيوس جونيور، الذي سجل هدفين قاد بهما الريال لقلب تأخره أمام مضيفه فالنسيا والتعادل معه بهدفين لمثلهما.

في المقابل، يسعى لايبزج لتعويض خسارته في مباراة الذهاب وتحقيق الفوز بهذه المباراة من أجل الصعود لدور الثمانية.

ويدخل لايبزيج مباراة الليلة، منتشيا بفوزه الكبير على بوخوم بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وسبق والتقى الفريقان في الموسم الماضي بدور المجموعات، حيث فاز الريال على أرضه بهدفين دون رد، وتمكن لايبزج من الفوز في المباراة الثانية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.