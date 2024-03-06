الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مانشستر سيتي في مهمة سهلة أمام كوبنهاجن بدوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي وكوبنهاجن
مانشستر سيتي وكوبنهاجن

يستضيف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره كوبنهاجن الدنماركي، في العاشرة مساء، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب الاتحاد، في إطار إياب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وستكون المباراة سهلة نسبيا بالنسبة لبطل الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة بعد أن حقق الفوز ذهابا خارج الديار، بثلاثة أهداف مقابل، ليصبح على مقربة من بلوغ الدور المقبل.

 ويقدم رجال المدرب بيب جوارديولا حاليا عروضا متميزة في كافة المسابقات حيث لم يخسر الفريق الإنجليزي في آخر 17 مباراة له في كافة المسابقات حيث فاز في 15 مباراة وتعادل في مباراتين.

ويسعى جوارديولا لاستغلال تألق الفريق الأخير في تحقيق الفوز على كوبنهاجن والتأهل لدور الثمانية والاستمرار في مهمة الحفاظ على لقبه بالبطولة الأوروبية الذي حصده في الموسم الماضي.

ويرى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أن التتويج بدوري أبطال أوروبا بات أصعب، مؤكدًا أنه لا يزال المزيد من الوقت للحديث عن هذه الأمور.

واستبعد مدرب «مان سيتي» الحديث عن إمكانية تحقيق ثلاثية جديدة، حيث قال في مؤتمر صحفي يوم أمس الثلاثاء "الهدف الوحيد محاولة التأهل إلى ربع النهائي. لا نزال بعيدين جدًا للحديث عن هكذا أمور".

وأضاف جوارديولا: أن "البطولة باتت أصبحت أفضل وأصعب. الفرق والمدربون تحسنوا. كل شيء أصبح صعبًا مقارنة مع الفترة التي كنت فيها لاعبًا. لكن في النهاية، فإن الفرق الأفضل هي التي تتقدّم".

في المقابل، يعلم فريق كوبنهاجن صعوبة المهمة المقبل عليها خاصة وأنه يواجه حامل اللقب وأحد المرشحين البارزين لنيل اللقب.

وسيدخل كوبنهاجن المباراة بمعنويات ليست بالمرتفعة بعد خسارته في آخر مبارياته أمام ميتيلاند بهدفين نظيفين، في الدوري الدانماركي.

ويتمني جاكوب نيستروب، المدير الفني للفريق، أن يقود لاعبيه لتحقيق مفاجأة كبيرة وقلب تأخره وربما الصعود لدور الثمانية.

وقال نيستروب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم أمس: "نعلم أننا سندخل اللقاء متأخرين بنتيجة 1-3، وأننا سنواجه أفضل فريق في العالم وهو أمر شبه مستحيل. ولكننا لم نأت إلى هنا لنستسلم".

وأضاف: "لا أفضل البقاء في المنزل والتدريب عن خوض الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال ضد أفضل فريق في العالم".

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