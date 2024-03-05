جوارديولا: علينا احترام كوبنهاجن.. وجريليش مازال مصابًا

أكد الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، أن لاعبيه سيحاولون الفوز في مباراة الإياب أمام كوبنهاجن ضمن دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا غدًا الأربعاء.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز مانشستر سيتي 3 -1، لكن جوارديولا أكد ضرورة التركيز للفوز في مباراة الإياب، موضّحًا أنه يمكن أن يحدث العديد من المفاجآت في كرة القدم، لذا لا بد أن يستعد الفريق بدنيا وذهنيا للمباراة.

وقال جوارديولا، في مؤتمر صحفي للمباراة:"يمكن أن يحدث أي شيء في كرة القدم، وعلينا أن نستوعب ذلك، علينا احترام كوبنهاجن وطريقة لعبهم، دوري أبطال أوروبا صعب دائما وأفضل ثمانية فرق ستتأهل للدور القادم".

وأضاف "لدينا الفرصة أن نتواجد في دور الثمانية مجددا وهذا هو هدفنا ولسنا بعيدين عن ذلك".

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن المدرب الإسباني قوله "دائما ما احترم الخصم، حيث عانينا الموسم الماضي ولم يستطع بايرن ميونخ الفوز في كوبنهاجن".

وأوضح "يلعب كوبنهاجن بطريقة جيدة ولديهم مهاجم قوي وتحركات رائعة.”

تابع "البطاقات الحمراء والقرارات السيئة تحدث في كرة القدم، إذا استقبلنا هدفا آخر كنا سنتواجد في المركز الثاني بمجموعتنا ونواجه ريال مدريد بدلا من كوبنهاجن لذا التفاصيل تشكل فارق في كرة القدم ولا بد أن نستعد جيدا ذهنيا ونرى ما يمكننا فعله".

وكشف جوارديولا أن جاك جريليش سيغيب عن مواجهة كوبنهاجن، حيث ما زال يعاني من إصابة عضلية، مضيفا: "‏جاك ليس مستعدا ولا أعلم متى سيكون متاحا‏".

وأكد "سنختار التشكيل بناء على من تعافى جيدا من ديربي مانشستر، سنحدد غدا من سيبدأ لأن من المهم أن نركز".

وواصل "تتحسن المنافسة وتصبح أصعب ولدي شعور دائما أن التأهل لدور الثمانية ليس سهلا فالفرق تتطور والمدربون أيضا وأصبحت البطولة أصعب منذ أن كنت لاعبا، لا أنكر ما حققته مع برشلونة حيث كان ذلك رائعا لكن كانت كل مباراة صعبة".