الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مؤتمر هالاند: على ميسى الاعتزال لهذا السبب.. وسعيد فى السيتى

هالاند
هالاند

رد إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، على تقارير انتقاله إلى ريال مدريد مستقبلًا في المؤتمر الصحفي للقاء كوبنهاجن، غدًا، في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وقال هالاند: “أنا سعيد جدًا في مان سيتي، مع زملائي، والمدرب، وأعضاء مجلس الإدارة، والناس ومحاط بمجموعة من الأشخاص الرائعين، غدًا أنت لا تعرف أبدًا ما يحمله المستقبل ولكن مرة أخرى، أنا سعيد، أرجوك أكتب هذا أنا سعيد الآن ولاتكتب فقط عن مستقبلي”.

وأضاف: “حاليًا كامل تركيزي على أرض الملعب، الديربي قبل يومين وغدًا مواجهة مهمة ضد كوبنهاجن ويوم الأحد سنواجه ليفربول، هذا ما أركز عليه”.

وتابع: “جئت إلى هنا وفزت بكل شيء بعمر 23 عامًا، والآن أريد الفوز بكل شيء مرة أخرى، ببساطة هذا هو ما أشعر به”.

وأتم: “ميسي أفضل لاعب لعب كرة القدم على الإطلاق، يجب أن يعتزل حتى يعتبر شخص آخر الأفضل”.

هالاند إيرلينج هالاند مانشستر سيتى ريال مدريد كوبنهاجن

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