قبل مواجهة ليفربول.. مانشستر سيتى يقلب تأخره أمام يونايتد بانتصار بثلاثية

فاز مانشستر سيتي على ضيفه مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الاتحاد، في إطار الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد باغت أصحاب الأرض بهدف مبكر في الدقيقة الثامنة، حين أرسل الحارس الكاميروني أندريه أونانا كرة طولية، لتصل للبرتغالي برونو فيرنانديز الذي هيأها لـ ماركوس راشفورد، ليطلق بدوره تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك إيدرسون مواريش.

لاعبو مانشستر سيتي حاولوا إدراك التعادل، وكانوا قريبين من ذلك في الدقيقة 14، عندما تلقى فيل فودين تمريرة رائعة من برناردو سيلفا، ليطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها أونانا.

وفي الدقيقة 19، انفرد فودين بمرمى أونانا، لكن حارس مانشستر يونايتد واصل التألق بتصديه لتسديدته.

وفي الدقيقة 34، أطلق رودري تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها أونانا ببراعة.

وفي الدقيقة 45، أهدر النرويجي إيرلينج هالاند أخطر فرص اللقاء، عندما مرر فودين الكرة له أمام المرمى الخالي مباشرة، لكن مهاجم "السيتي" وضع الكرة أعلى الشباك بغرابة، لينتهي الشوط الأول بتأخر فريقه بهدف نظيف.

وأدرك فيل فودين التعادل لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 56، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وعاد فودين ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 80 بعد تبادله الكرة مع جوليان ألفاريز، ليطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وأكد هالاند انتصار "السيتيزينز" في الدقيقة 91 من متابعة لتمريرة هالاند، لتفوز كتيبة المدرب بيب جوارديولا قبل الصدام المرتقب أمام ليفربول.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي لـ 62 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد لـ 44 نقطة في المركز السادس.

ويقود النجم النرويجي إيرلينج هالاند، هجوم "سيتي" في مباراة اليوم إلى جانب كل من فيل فودين والبلجيكي جيريمي دوكو.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: كايل والكر – جون ستونز – روبين دياز – نيثان أكي.

خط الوسط: كيفين دي بروين – رودري – برناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيل فودين - إيرلينج هالاند – جيريمي دوكو.

ومن جانبه، أعلن الهولندي إريك تين، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه. لمواجهة الديربي أمام «مان سيتي» والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: فيكتور لينديلوف – رفايل فاران – جوني إيفانز.

خط الوسط: سكوت مكتوميناي – كوبي ماينو – كاسيميرو – ديوجو دالوت.

أمامهم: برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - أليخاندرو جارناتشو.