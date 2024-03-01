الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

القبض على لاعب منتخب هولندا في دبي لإدانته بتهريب الكوكايين

بروميس
بروميس

أكدت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن شرطة دبي ألقت القبض على الهولندي كوينسي بروميس، لاعب سبارتاك موسكو الروسي.

وكانت محكمة هولندية قد حكمت بالسجن لمدة 6 سنوات على اللاعب، بسبب تورطه في تهريب ما يزيد عن 1300 كيلوجرامًا من الكوكايين في يناير 2020 في ميناء أنتويرب.

 شرطة دبي قامت بإيقاف اللاعب عند نقطة مراقبة الحدود في المطار

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن شرطة دبي قامت بإيقاف اللاعب عند نقطة مراقبة الحدود في مطار دبي، حيث تم اعتقاله والتحفظ عليه.

وتابعت الصحيفة أن النيابة الهولندية لم تكن على علم باعتقال اللاعب في بداية الأمر، كما أنه ليس من المؤكد حتى الآن ما إذا كان ذلك الأمر مرتبط بإدانته الجنائية من عدمها، لكن التقرير أشار أنه يُشتبه أن يكون الاعتقال مرتبط بالإدانة.

جدير بالذكر أنه تم الحكم في يونيو من العام الماضي، على بروميس، بالسجن لمدة 18 شهرًا، بسبب طعنه لابن عمه.

وعلى صعيد الأندية، لعب المهاجم البالغ من العمر 31 عامًا لفرق تفينتي، أياكس في هولندا، إشبيلية الإسباني، وسبارتاك موسكو الروسي.

وخاض بروميس 50 مباراة دولية مع منتخب هولندا، وتمكن من تسجيل 7 أهداف.

دبي كوينسي بروميس سبارتاك موسكو بروميس الكوكايين

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