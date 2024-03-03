الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بورنموث يفوز على بيرنلي بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي

بورنموث
بورنموث

فاز فريق بورنموث على مضيفه بيرنلي بهدفين دون مقابل في الشوط الأول من المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم “بريميرليج” موسم 2023-2024.

وتقدم بورنموث بهدف أول سجله المهاجم الهولندي جاستن كلويفرت في الدقيقة 13.

أضاف الغاني أنطوان سيمينو الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 88، مؤكدًا انتصار فريقه.

وعاد بورنموث بهذا الفوز لسكة الانتصارات بعد أربع هزائم وثلاثة تعادلات في آخر 7 جولات، ليرفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 13 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير، بعدما تلقى هزيمته العشرين في المسابقة هذا الموسم، ليصبح عاجزًا عن تحقيق الانتصار في آخر 9 مباريات له.

وتُقام في هذه الأثناء ديربي مانشستر بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، ضمن منافسات ذات الجولة لبطولة الدوري الإنجليزي.

بورنموث بيرنلي الدورى الانجليزى جاستن كلويفرت أنطوان سيمينو

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