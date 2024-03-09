راشفورد وفيرنانديز يقودان هجوم اليونايتد أمام إيفرتون بالبريميرليج

أعلن الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا لمواجهة إيفرتون في بطولة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق مانشستر يونايتد لخوض مواجهة قوية أمام نظيره إيفرتون، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، في الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفي الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي استعدادًا لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي استعدادًا لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت - رافاييل فاران - جوني إيفانز - فيكتور ليندلوف.

خط وسط الملعب: مانيوو – كاسيميرو - سكوت ماكتوميني.

في خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو - برونو فيرنانديز - ماركوس راشفورد.

ترتيب مانشستر يونايتد وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

يتواجد فريق مانشستر يونايتد حاليًا في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 44 نقطة، خلف توتنهام هوتسبير صاحب المركز الخامس برصيد 50 نقطة، أي بفارق 6 نقاط.

بينما يتواجد فريق إيفرتون حاليًا في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة.