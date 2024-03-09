السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الموعد المحتمل لتقديم كيليان مبابى لاعبًا فى ريال مدريد

كيليان مبابي
كيليان مبابي

لا يزال المسلسل مستمرًا بشأن مصير النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وكانت التقارير الصحفية قد أكدت، في وقت سابق، أن كيليان مبابي اتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله، وأبلغ إدارة باريس سان جيرمان برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق في الصيف المقبل.

وبناءً عليه، بات مبابي قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة انتقال حر، إذ ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.

موعد تقديم مبابي لاعبًا في ريال مدريد

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن نادي ريال مدريد يُخطط لتقديم كيليان مبابي إلى وسائل الإعلام كلاعب رسمي في صفوف الفريق، في الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد لن يُفكر في التعاقد مع مبابي خلال الأسابيع المقبلة، في ظل استمرار المنافسة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

txt

"لا يحتاج لمساعدتي".. تشواميني يُثير الجدل بشأن مستقبل كيليان مبابي

txt

المقاولون والإسماعيلى يرفعان شعار اخدم نفسك بنفسك فى ديربى أولاد العم

 

وأشارت الصحيفة إلى تأهل ناديي ريال مدريد وباريس سان جيرمان إلى منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" للموسم الجاري 2023/ 2024.

ومن المقرر أن تُقام مراسم قرعة الدور ربع النهائي ونصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، يوم الجمعة المقبل.

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية، قد أكدت أن المهاجم الفرنسي، صاحب الـ25 عامًا، قد تنازل عن مبلغ 80 مليون يورو، مكافأة التوقيع مع باريس سان جيرمان.

كما أشارت التقارير خلال الشهرين الماضيين، إلى توصل إدارة نادي ريال مدريد لاتفاق مع كيليان مبابي للانضمام لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فيما أشارت البعض منها إلى أنه وقع بالفعل على عقود انضمامه للفريق الملكي.

كيليان مبابي ريال مدريد باريس سان جيرمان الميركاتو الصيفي مبابي دوري ابطال اوروبا

مواد متعلقة

رياض محرز يوجه رسالة إلى جمال بلماضي: "لن ننسى لقب كان 2019"

فيفا يعلن تأهل بروسيا دورتموند إلى كأس العالم للأندية 2025

موقف توماس توخيل من تدريب برشلونة أو العودة إلى تشيلسي

درع ذهبى خالص من موسم الرياض لبطل كأس مصر (صورة)

بعد الخطأ الفادح.. استبعاد الحكم خيل مانزانو من مباريات الجولة 28 بالليجا

"لا يحتاج لمساعدتي".. تشواميني يُثير الجدل بشأن مستقبل كيليان مبابي

قبل مواجهة سبارتا براج.. ليفربول لا يخسر أمام أندية التشيك بالدوري الأوروبي

مواعيد مباريات اليوم الخميس 7-3-2024 والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

حزب الله يوجه ضربه جديدة للاحتلال

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

إعلام عبرى: إسرائيليون تلقوا "إشارات" من الأسرى بغزة بأنهم "على قيد الحياة"

قرار جديد من وزير البترول بخصوص مواعيد شهر رمضان

محافظ القليوبية يشرف على إزالة برج سكنى مخالف بشبرا الخيمة

الضربة القاضية.. قرارات «المركزى» تكتب شهادة وفاة «السوق السوداء للدولار»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا يرى معهد واشنطن فى أسرار حلول الأزمة الاقتصادية فى مصر؟

عبدالوهاب الحمادي

الرثاء الخفى من منصور إلى عاصى الرحبانى

ماجد حبته

ويبقى أثر الشهداء.. طبعًا

سارة شريف

هامش المناورة

محمد جلال فراج

آلام المعلم حنفى وبنته حميدة 2-2

صفاء النجار

فيلم DUNE.. أينما توجد الطاقة يتفجر الصراع

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديوي إسماعيل (1)

أميرة عبد الكريم

قيم أم حقوق ضائعة فى الشارع اللى وراه؟

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

خطة جديدة.. نتنياهو يصارع للبقاء فى السلطة والحفاظ على تماسك حكومته المتطرفة

الغارات والقصف المدفعى متواصل على غزة فى اليوم 155 من العدوان الإسرائيلى

مفاوضات الدقيقة 90.. ترتيبات تهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين فى رمضان