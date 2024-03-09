الموعد المحتمل لتقديم كيليان مبابى لاعبًا فى ريال مدريد

لا يزال المسلسل مستمرًا بشأن مصير النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وكانت التقارير الصحفية قد أكدت، في وقت سابق، أن كيليان مبابي اتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله، وأبلغ إدارة باريس سان جيرمان برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق في الصيف المقبل.

وبناءً عليه، بات مبابي قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة انتقال حر، إذ ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.

موعد تقديم مبابي لاعبًا في ريال مدريد

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن نادي ريال مدريد يُخطط لتقديم كيليان مبابي إلى وسائل الإعلام كلاعب رسمي في صفوف الفريق، في الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد لن يُفكر في التعاقد مع مبابي خلال الأسابيع المقبلة، في ظل استمرار المنافسة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى تأهل ناديي ريال مدريد وباريس سان جيرمان إلى منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" للموسم الجاري 2023/ 2024.

ومن المقرر أن تُقام مراسم قرعة الدور ربع النهائي ونصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، يوم الجمعة المقبل.

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية، قد أكدت أن المهاجم الفرنسي، صاحب الـ25 عامًا، قد تنازل عن مبلغ 80 مليون يورو، مكافأة التوقيع مع باريس سان جيرمان.

كما أشارت التقارير خلال الشهرين الماضيين، إلى توصل إدارة نادي ريال مدريد لاتفاق مع كيليان مبابي للانضمام لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فيما أشارت البعض منها إلى أنه وقع بالفعل على عقود انضمامه للفريق الملكي.