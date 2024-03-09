السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

المقاولون والإسماعيلى يرفعان شعار اخدم نفسك بنفسك فى ديربى أولاد العم

المقاولون خسر مباراته
المقاولون خسر مباراته الأخيرة أمام سيراميكا كليوباترا

تحت شعار لا مجال للتعاطف واخدم نفسك بنفسك يلتقي فريقا المقاولون والإسماعيلي في ديربي أولاد العم في الرابعة عصر اليوم باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في الأسبوع السادس عشر لمسابقة دوري نايل.

المقاولون والهروب من القاع 

الفريقان في موقف صعب هذا الموسم ويحتل المقاولون بقيادة محمد عودة المركز الأخير برصيد 8 نقاط وله مباراة مؤجلة مع بير اميدز من الأسبوع العاشر، ولم يحقق سوى فوز واحد وتعادل خمس مرات وخسر 8 مباريات وسجل 14 هدفا ودخل مرماه 24 هدفا وجمع نقطة واحدة من آخر أربع مباريات بالتعادل مع مودرن فيوتشر والهزيمة أمام البنك الأهلي وانبي والمصري وسيراميكا كليوباترا، ويسعى للفوز والوصول للنقطة 11 وتخطي الداخلية والتساوي مع فاركو.

محمد عودة مازال يبحث عن حل لأزمة العقم التهديفي التي لازمت الفريق في أخر أربع مباريات لم يسجل خلالها سوى هدفين وقد تكون عودة محمد سالم بعد انتهاء إيقافه أحد الحلول.

في المقابل يحتل الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة وله مباراة مؤجلة مع مودرن فيوتشر من الأسبوع العاشر وحقق الإسماعيلي ثلاثة انتصارات وتعادل أربع مرات وخسر سبع مباريات وسجل 12 هدفا ودخل مرماه 16 هدفا وبعد أربع مباريات دون هزيمة خسر الفريق بملعبه  في الجولة الماضية أمام بلدية المحلة ويسعى لاستعادة نغمة الانتصارات والوصول للنقطة 16 والتساوي مع مودرن فيوتشر وبلدية المحلة.

قائمة الإسماعيلي لمباراة المقاولون 

إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم: أحمد عادل وكمال السيد ومحمد دسوقي ومحمد عمار وعبد الكريم مصطفى وعبد الله حسني وحاتم سكر وعصام صبحي وحمدي النقاز وعماد حمدي وهشام محمد ومحمد حسن ومحمد عبد السميع ومحمد بيومي وعمر الساعي وعبد الرحمن الدح وعبد الرحمن مجدي وإيريك تراوري ومحمد زيدان ونادر فرج.

وشهدت القائمة عودة محمد حسن وعبد الرحمن مجدي بينما يغيب محمد فوزي ومحمد نصر وأحمد الشيخ ومروان حمدي لعدم الجاهزية وعلي الملواني وكريم عرفات لأسباب فنية.

يدير المباراة طارق مجدي ويساعده خالد حسين ونور الدين سعيد ومعهم حسني سلطان حكما رابعا وخالد جمال الغندور حكم فيديو وعاطف حسين مساعد حكم فيديو.

دوري نايل المقاولون الاسماعيلى محمد عودة ايهاب جلال

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