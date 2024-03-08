الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة بلدية المحلة والجونة في دوري نايل

فريق بلدية المحلة
فريق بلدية المحلة

أعلن أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لبلدية المحلة، تشكيل فريقه لمباراة الجونة التي ستنطلق في الرابعة عصر اليوم بملعب غزل المحلة في الأسبوع السادس عشر لمسابقة دوري نايل.

وجاء التشكيل على النحو التالي..

حراسة المرمى: أحمد حسين

خط الدفاع: هشام حافظ – محمد صابر – أحمد ر ضا – علاء مارسيلو

خط الوسط: إسلام مرزوق – يوسف حسن – ماجد هاني – محمد عادل أمو

خط الهجوم: محمد أميسي – حسام أشرف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود ماهر ووحيد محسن وعيد الرحمن سمان وبنجامين إينوك وعبد الله جمعة وكريم ممدوح ومعاذ أحمد وأحمد مجدي كهربا وحسام حسن.

كما أعلن علاء عبد العال المدير الفني للجونة تشكيل فريقه للمباراة ويتكون من..

حراسة المرمى: صبحي سليمان 

خط الدفاع: أحمد حسام – عبدالله هاشم عبادي – كمال أبوالفتوح 

خط الوسط: محمد الدغيمي – نور السيد – رضا صلاح 

خط الهجوم: كريست بيكالي- أيمن سعد موكا – أرنود – فرانك إيتوجا .

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من أحمد مسعود ومحمد عماد وسامح عليوة وصبري رحيل وحسن سمير وسيف شيكا وحسام إيفونا ومازن ياسر ومحمود العوكش.

ويحتل بلدية المحلة المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة من أربعة انتصارات وأربعة تعادلات وسبع هزائم وسجل 18 هدفًا ودخل مرماه 31 هدفًا، وفاز في الجولة الماضية على الإسماعيلي بملعبه ويسعى لمواصلة انتصاراته والوصول للنقطة 19 والتساوي مع سموحة في المركز الثامن.

يحتل الجونة المركز العاشر بر صيد 16 نقطة وله ثلاث مباريات مؤجلة وحقق ثلاثة انتصارات وتعادل سبع مرات وخسر مباراتين، وسجل 15 هدفًا ودخل مرماه 13 هدفًا وتعادل في آخر ثلاث مباريات ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 19 والصعود للمركز الثامن.

دوري نايل بلدية المحلة الجونة علاء عبد العال أحمد عبد الرؤوف

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