دورى نايل.. صحوة بلدية المحلة تواجه رغبة الجونة فى العودة للانتصارات

وسط انشغال الجميع بمباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس مصر المؤجلة من الموسم الماضي تقام اليوم الجمعة مباراة واحدة في الأسبوع السادس عشر لمسابقة دوري نايل بين بلدية المحلة والجونة في الرابعة عصرا بملعب غزل المحلة.

المباراة تعني الكثير للفريقين اللذين يسعي كل منهما لحصد النقاط الثلاث وتحسين ترتيبه في جدول دوري نايل والبقاء بعيدا عن صراع الهبوط.

بلدية المحلة ومواصلة الصحوة

ويحتل بلدية المحلة بقيادة أحمد عبد الرؤوف المركز الثاني عشر في جدول دوري نايل برصيد 16 نقطة من أربعة انتصارات وأربعة تعادلات وسبع هزائم وسجل 18 هدفا ودخل مرماه 31 هدفا وبعد ثلاث هزائم قاسية أمام المصري وسيراميكا كليوباترا والأهلي استعاد بلدية المحلة توازنه وفاز في الجولة الماضية على الإسماعيلي بملعبه بهدف دون رد ويسعى لمواصلة انتصاراته والوصول للنقطة 19 والتساوي مع سموحة في المركز الثامن.

ومن المنتظر أن يحافظ أحمد عبد الرؤوف على التشكيل الذي حقق الفوز على الإسماعيلي وطريقة اللعب 4- 3-2-1 بعدما كلفته طريقة 3-3-3-1 خسارة ثلاث مباريات متتالية اهتزت شباك الفريق خلالها ب13 هدفا.

الجونة يسعى للعودة للانتصارات

على الجانب الآخر يحتل فريق الجونة بقيادة علاء عبد العال المركز العاشر بر صيد 16 نقطة وله ثلاث مباريات مؤجلة مع بيراميدز ومودرن فيوتشر والزمالك من الأسابيع الثامن والحادي عشر والخامس عشر وحقق الجونة ثلاثة انتصارات وتعادل سبع مرات وخسر مباراتين وسجل 15 هدفا ودخل مرماه 13 هدفا وتعادل في أخر ثلاث مباريات مع المصري وسيراميكا كليوباترا والإسماعيلي ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 19 والصعود للمركز الثامن.

وحذر علاء عبد العال لاعبيه من صحوة بلدية المحلة وأكد لهم أن المباراة بست نقاط وأن الفوز يعني انتقال الفريق للنصف الأول في جدول دوري نايل.

يدير المباراة السيد منير ويساعده إبراهيم السوداني ومصطفى عطية ومعهم حمادة القلاوي حكما رابعا وصبحي العمراوي حكم فيديو ومحمد الغازي مساعد حكم فيديو.