الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

فاركو يفرض التعادل الإيجابي على بيراميدز في دوري نايل

فاركو وبيراميدز
فاركو وبيراميدز

فرض فريق فاركو التعادل الإيجابي على نظيره بيراميدز بهدف لكل فريق في إطار منافسات الجولة 15 من بطولة دوري نايل موسم 2023-2024.

كان فريق فاركو قد تقدم في الدقيقة 31 عن طريق عمرو جمال من ركلة جزاء نفذها على يسار الحارس أحمد الشناوي.

وسجل إبراهيم عادل هدف التعادل لصالح بيراميدز في الدقيقة 53 بعد عرضية متقنة من محمد الشيبي من الجهة اليمنى، ليرتقي لها ويسدد الكرة بقدمه اليمنى في شباك محمد شيكا حارس فريق فاركو.

بتلك النتيجة، يرتقي فريق بيراميدز للمركز الرابع في سلم ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 22 نقطة.

وجاء ذلك بعدما لعب 11 مباراة، حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات وخسر لقاء وحيدًا وسجل لاعبوه 14 هدفًا وتلقت شباكه 10 أهداف.

وظل فريق فاركو في المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة، بعدما لعب 14 مباراة حقق خلالها انتصارين وتعادل في 5 مباريات وخسر 7 لقاءات، سجل لاعبوه 14 هدفًا وتلقت شباكه 21 هدفًا.

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