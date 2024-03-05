الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تعرف على قائمة بيراميدز لمواجهة فاركو في الدوري

بيراميدز
بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، قائمة مباراة فاركو في إطار بطولة الدوري.

ويحل فاركو ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - محمود زلاكة - يوسف أسامة

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي

وقررت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة لكرة القدم، إجراء تعديل على مواعيد مباريات فريق بيراميدز، خلال الفترة المقبلة، بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

ويأتي ذلك، بعد توديع الفريق السماوي منافسات دوري أبطال إفريقيا رسميا، في ظهوره الأول تاريخيا بالأميرة السمراء

ويشمل هذا التعديل، 3 مباريات للفريق السماوي منها مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة.

وتقرر إقامة المباريات الأتية على النحو التالي:

تقام مباراة الداخلية وبيراميدز في الجولة الـ16 يوم الأحد 10 مارس، على ستاد السلام في تمام الرابعة عصراً.

ويواجه بيراميدز نظيره طلائع الجيش في الجولة الـ17 على ستاد الدفاع الجوي، يوم الثلاثاء الموافق 2 أبريل، في تمام الساعة 9:30.

ويخوض الجونة مباراة بيراميدز المؤجلة من الجولة الـ8 الأثنين الموافق 8 أبريل، على ستاد خالد بشارة في تمام 9:30 مساءً.

أحمد فتحى بيراميدز بيراميدز لمواجهة فاركو فاركو الكرواتي كرونسلاف الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش

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