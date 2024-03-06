الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

دوري نايل ..بيراميدز يسعى لتضميد جراحه الإفريقية على حساب فاركو

فريق بيراميدز
فريق بيراميدز

يستضيف بيراميدز فريق فاركو في السابعة مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي في الأسبوع الخامس عشر لمسابقة دوري نايل.

ويحتل بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المركز السادس برصيد 21 نقطة وله أربع مباريات مؤجلة الجوة والمقاولون وسموحة والأهلي وحقق بيراميدز ستة انتصارات وتعادل ثلاث مرات وخسر مرة واحدة وسجل 13 هدفا ودخل مرماه تسعة أهداف ويسعى للفوز والوصول للنقطة 24 والتقجم للمركز الثالث .

الأهم أن بيراميدز يحتاج إلى فوز يعيد إليه الثقة بعد الخروج من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا لذلك سيدفع الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش بتشكيل يغلب عليه الطابع الهجومي لحصد نقاط المباراة الثلاث.

 قائمة بيراميدز لمباراة فاركو

الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز اختار 21 لاعبا في قائمة المباراة وهم : أحمد الشناوي وشريف إكرامي ويوسف نادر وأسامة جلال ومحمد الشيبي ومحمد حمدي وأحمد فتحي وكريم حافظ وإبراهيم بلاتي توريه وإسلام عيسى  ومصطفى فتحي وأحمد توفيق ومهند لاشين ومحمد رضا بوبو  ووليد الكرتي وإبراهيم عادل ومحمود زلاكة ويوسف أسامة وفيستون ماييلي ودودو الجباس ومروان حمدي.

وشهدت القائمة غياب الحارس أحمد ميهوب وعلي جبر وأحمد سامي ورمضان صبحي ومحمود دونجا وفخري لاكاي بسبب الإصابة.

فاركو ومواصلة الصحوة 

على الجانب الأخر يحتل فاركو بقيادة أحمد خطاب المركز السادس عشر برصيد عشر نقاط وله مباراتين مؤجلتين مع الأهلي والزمالك وحقق فاركو انتصارين وتعادل أربع مرات وخسر سبع مباريات وسجل 13 هدفا ودخل مرماه 20 هدفا ولم يخسر في أخر ثلاث مباريات وجمع منها خمس نقاط بالتعادل مع الداخلية وطلائع الجيش ثم الفوز على البنك الأهلي الذي تحقق بعد غياب 130 يوما ويسعى فاركو لمواصلة صحوته وتحقيق نتيجة ايجابية للايتعاد عن مثلث الهبوط. 

يددير المباراة محمد معروف ويساعده سمير جمال ومحمد محمود لطفي ومعهم وليد عبد الرازق حكما رابعا وأحمد الغندور حكم فيديو وهاني عبد الفتاح مساعد حكم فيديو.

دوري نايل بيراميدز فريق فاركو الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش أحمد خطاب

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