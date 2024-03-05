رابطة الأندية تعلن عن عقوبات الجولة الرابعة عشر فى دورى نايل

أعلنت رابطة الأندية المحترفة، عن عقوبات الجولة الرابعة عشر بمسابقة دوري نايل، وذلك طبقا للائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

عقوبات الجولة الـ14 في دوري نايل:

- إيقاف محمد محمد هيثم المغربي لاعب فريق سموحة مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد بعد الحصول على إنذارين في نفس المباراة .

- إيقاف محمود أحمد محمود رزق لاعب فريق مودرن فيوتشر، مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد لمنع فرصة محققة.

- إيقاف محمد صديق مدرب فريق مودرن فيوتشر مباراتين، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه وذلك لما بدر منه مع مراقب المباراة من سلوك غير رياضي.

- توقيع غرامة مالية على فريق مودرن فيوتشر قيمتها 25 ألف جنيه، وذلك لقيام هيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي بدخول الممر الخاص بغرف الحكام بعد المباراة للاعتراض على الحكم.

عقوبة مباراة فاركو والبنك الأهلي في الجولة الـ16:

كما أعلنت رابطة الأندية عن عقوبات مباراة فاركو والبنك الأهلي المقدمة من الجولة الـ16 والتي تم خوضها يوم الجمعة الماضي.

وجاءت عقوبات المباراة على النحو التالي:

- إيقاف كريم حسن شحاته مدير الكرة بنادي البنك الأهلي مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20 ألف جنيه، وذلك بسبب الطرد بعد نزوله ملعب المباراة للاعتراض على الحكم.

- توقيع غرامة مالية على كريم حسن شحاته مدير الكرة بنادي البنك الأهلي وقيمتها 100 ألف جنيه، وذلك للتحريض على الانسحاب من المباراة وعدم استكمالها.

- توقيع غرامة مالية على نادي البنك الأهلي وقيمتها 20 ألف جنيه، وذلك بسبب الاعتراض الجماعي من الجهاز الفني والإداري على حكم المباراة.