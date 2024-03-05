الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

المصرى يهزم سموحة بهدفين ويقفز لوصافة الدورى

المصري
المصري

تغلب المصري البورسعيدي على نظيره سموحة بهدفين نظيفين ضمن مباريات الجولة الـ15 من بطولة دوري نايل الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء.

وسجل هدفي المصري فخر الدين بن يوسف ومعتز الزادم بالدقائق 9 و76 من زمن اللقاء، ليواصل الفريق انتصاراته مع المدرب علي ماهر.

وقفز المصري لوصافة الدوري بـ26 نقطة، بينما وقع سموحة في المركز الثامن برصيد 19 نقطة.

قائمة سموحة لمباراة المصري

أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم: الهاني سليمان ومحمد أشرف وأحمد عبدالحكم وأحمد خالد ومحمد مصطفى ميدو وطارق علاء ومحمود وحيد ودوكو دودو ولحسن دحدوح وعمرو قلاوة ومحمد عصام ومحمد متولي كناريا وجاستس آرثر وأبوبكر ليادي وحسام جريشة والحبيب أحمد حسن وإسلام جابر وحسام حسن وفادي فريد ومصطفى البدري.

وشهدت القائمة عودة أحمد عبدالحكم وأبوبكر ليادي، بينما يغيب محمد مغربي للإيقاف بعد طرده في مباراة مودرن فيوتشر.

يدير المباراة محمد العتباني ويساعده محمد عزازي وسيد نافع ومعهم عاطف حسين حكما رابعا ومحمود ناجي حكم فيديو ومصطفى الشهدي مساعد حكم فيديو.

المصرى سموحة دوري نايل الزادام فخر الدين بن يوسف

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