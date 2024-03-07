الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

فيوتشر وزد "حبايب" بنقطة التعادل في دوري نايل

مودرن فيوتشر وزد
مودرن فيوتشر وزد

خيّم التعادل السلبي على مواجهة مودرن فيوتشر وضيفه زد، الخميس، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري المصري لكرة القدم.

ولم ينجح كلا الفريقين في ترجمة الفرص السانحة لكلاهما إلى أهداف، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

ورفع زد رصيده إلى 22 نقطة في المركز الرابع، فيما رفع فيوتشر رصيده إلى 16 نقطة في المركز الحادي عشر.

أحداث المباراة

تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح نادي زد عن طريق أحمد صغيري لكنها بعيدة عن المرمى في الدقيقة الثالثة.

تصويبة من خارج منطقة الجزاء لصالح نادي زد عن طريق مصطفى سعد وصلت سهلة إلى حارس المرمى.

تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح فيوتشر عن طريق محمد فاروق لكن تصدى لها حارس المرمى.

في الدقيقة 20، تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح فيوتشر عن طريق عبد الكبير الوادي لكنها ارتطمت بالدفاع.

في الدقيقة 40 تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء لصالح فيوتشر عن طريق أحمد عاطف لكنها ارتطمت بدفاعات فريق زد.

تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح نادي زد عن طريق زيكو لكن وصلت سهلة إلى حارس المرمى.

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مودرن فيوتشر إف سى زد بطولة دوري نايل مباراة فيوتشر وزد تعادل سلبي

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