الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تشكيل مودرن فيوتشر أمام إف سي زد بدوري نايل

مودرن فيوتشر
مودرن فيوتشر

أعلن تامر مصطفى، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر تشكيل الفريق لمواجهة فريق زد بالدوري هذا الموسم.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: جوناثان نجويم، خالد رضا، علي الفيل، باسم علي

وسط: غنام محمد، عمرو السيسي، محمد صادق، محمد فاروق، عبد الكبير الوادي

هجوم: أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء:أحمد يحيى، محمود شعبان، محمد ربيعة، حساني اموراني، محمد محمود، ايبا، علي زعزع، أحمد رفعت، علي ياسر

ويستضيف بعد قليل وفي السابعة مساءً على استاد القاهرة الدولي، فريق مودرن فيوتشر نظيره فريق زد ضمن منافسات الجولة ال١٥ من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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