تقرير: إدارة باريس سان جيرمان تضغط للاستفادة ماديًا من رحيل مبابى

تتمسك إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بتحقيق استفادة مادية من الرحيل المنتظر لكيليان مبابي، مهاجم الفريق.

وبات مبابي قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة في صفقة انتقال حر، إذ ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة آس الإسبانية، فإنه على الرغم من تنازل كيليان مبابي عن مبلغ 80 مليون يورو، مكافأة التوقيع، إلا أن إدارة نادي باريس سان جيرمان تتمسك بالحصول على أموال أخرى من مبابي، مضيفة أن إدارة النادي مازالت تتفاوض على شروط خروج مبابي من الفريق، وتريد منه التخلي عن بعض مستحقات التوقيع من أجل الانضمام لريال مدريد.

وكشفت العديد من التقارير الصحفية خلال الشهرين الماضيين عن توصل إدارة نادي ريال مدريد لاتفاق مع كيليان مبابي للانضمام لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فيما أشارت البعض منها إلى أنه وقع بالفعل على عقود انضمامه للفريق الملكي.

وبدأ كيليان مبابي مسيرته ضمن صفوف نادي إيه إس بوندي للشباب، وانتقل منه لصفوف نادي كليرفونتين بنفس المرحلة العمرية في صيف 2011 وبعد موسمين انضم لشباب فريق موناكو في صيف 2013، وصعد لفريق تحت 19 عامًا في عام 2015 قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول بالنادي الفرنسي في شتاء 2016، وتألق مع الفريق وجذب أنظار الأندية الأوروبية له، قبل أن ينضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 معارًا مع شرط شراء في نهاية الإعارة، فعّله باريس في صيف 2018 ليصبح لاعبًا للفريق بشكل نهائي.

كما بدأ تمثيل المنتخب الفرنسي الأول في 25 مارس 2017 وهو في سن الثامنة عشر و3 أشهر و5 أيام، وكانت أولى مبارياته أمام منتخب لوكسمبورج في تصفيات كأس العالم 2018 وانتصر المنتخب الفرنسي بثلاثة أهداف لهدف، ومنذ ذلك الحين لعب 75 مباراة وسجل 46 هدفًا وصنع 30 لزملائه.