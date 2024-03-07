الخميس 07 مارس 2024
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رياضة

رياض محرز يوجه رسالة إلى جمال بلماضي: "لن ننسى لقب كان 2019"

رياض محرز يوجه رسالة
رياض محرز يوجه رسالة إلى جمال بلماضي

وجه النجم الجزائري رياض محرز، قائد منتخب الجزائر والمحترف ضمن صفوف الأهلي السعودي، رسالة إلى مدربه السابق جمال بلماضي.

وكان جمال بلماضي قد أعلن رحيله عن منصبه كمدير فني لمنتخب الجزائر، بعد توديع بطولة كأس أمم إفريقيا "كان 2023"، التي أقيمت في كوت ديفوار، من دور المجموعات، وذلك للمرة الثانية على التوالي، بالإضافة إلى فشل التأهل إلى بطولة كأس العالم 2022، التي أقيمت في قطر. لمطالعة التفاصيل من هنا.

رياض محرز يوجه رسالة إلى جمال بلماضي

ونشر رياض محرز صورًا له مع مدربه السابق جمال بلماضي، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، معلقًا عليها: “شكرًا على كل شيء جمال بلماضي”.

وأضاف: “رغم الفشل في كأس أمم إفريقيا 2023 الأخيرة، ولكننا لن ننسى أبدًا تتويجنا باللقب في نسخة 2019 التي أقيمت في مصر”.

وتابع: “كذلك حققنا الفوز في 35 مباراة متتالية تحت قيادتك”.

وأكمل: “لن أنسى أيضًا كل العمل الشاق الذي بذلته من أجلنا خلال الـ6 سنوات الماضية، والحب الكبير الذي أظهرته تجاه بلدنا الجزائر”.

وشدد: “كل ما قمت به كان هدفه إسعاد الشعب الجزائري فقط.. شكرًا كثيرًا لك أخي”.

 

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الاتحاد الجزائري يُعلن تعيين فلاديمير بيتكوفيتش مدربًا للمنتخب الأول

يأتي ذلك بعدما أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، في وقت سابق تعيين البوسني فلاديمير بيتكوفيتش مديرًا فنيًا جديدًا للمنتخب الأول، خلفًا لـ جمال بلماضي. لمطالعة التفاصيل من هنا.

وأصدر الاتحاد الجزائري بيانًا رسميًا، أفاد خلاله: "توصل الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلى اتفاق نهائي مع المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، للإشراف على المنتخب الوطني الأول لكرة القدم".

يذكر أن منتخب الجزائر قد تواجد في مجموعة قوية، تضم منتخبات أنجولا وبوركينا فاسو وموريتانيا، ولكنه اكتفى بتعادلين مع أنجولا 1/1 ثم بوركينا فاسو 2/2 قبل أن يخسر أمام موريتانيا بهدف.

وتأهلت جميع الأندية إلى دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا، بينما ودّع منتخب الجزائر “ثعالب الصحراء” المسابقة من دور المجموعات، بعدما احتل المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.

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