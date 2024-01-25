رياض محرز يكشف أسباب إخفاق الجزائر بكأس الأمم الأفريقية

كشف رياض محرز، قائد منتخب الجزائر وفريق أهلي جدة السعودي، أسباب إخفاق محاربو الصحراء في نسخة بطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2023".

محرز: الجميع يتحمل مسئولية إخفاق الجزائر بـ"كان 2023"

وقال محرز في تصريحات للصحفيين اليوم، الخميس: "نقدر شعور الجماهير بالغضب هذا حقهم، الفريق بالكامل لم يكون في مستواها، لا استثنائي أحد".

وأضاف: "نعتذر للجماهير عن هذا الظهور السيئ والمهين جدا للفريق، ونعدهم بالعمل على مسح هذه الصورة السلبية، خلال الفترة المقبلة".

وواصل قائد محاربو الصحراء: "لا بد أن نعترف بأخطائنا حتى نستطيع العودة مجددا، الضغوط الكبيرة التي وقعت على اللاعبين أثرت عليهم بالسلب".

وأردف: "كانا نمتلك جيل رائع من اللاعبين حقق بطولة أمم إفريقيا 2019، وكان بإمكانا مواصلة سر الانتصارات بلا توقف".

وأشار محرز إلى أن "الظروف والأجواء المحيطة ببعثة الفريق بكوت ديفوار، لم تساعد أحد على التركيز مطلقا وتقديم أفضل ما لدينا داخل المستطيل الأخضر، لكنها ليست مبررات".

وأختتم قائلا: "توديع دور المجموعات ثلاثة مرات متتالية، فضلا عن عدم الوصول إلى نهائيات كأس العالم الأخيرة نسخة 2022، أمر صعب علينا جميعا".

تجدر الإشارة إلى أن منتخب الجزائر ودع منافسات كأس الأمم الإفريقية "كان 2023"، بعد تذيله قاع المجموعة الرابعة برصيد نقطتين.

وفشل محاربو الصحراء في تحقيق أي فوز على مدار مواجهات الثلاثة بدور المجموعات، أمام كلا من أنجولا وبوركينا فاسو وموريتانيا.

واستهل منتخب الجزائر مشواره بمجموعات "كان 2023" بالتعادل الإيجابي مع أنجولا 1-1، ثم بوركينا فاسو 2-2، وأخيرا الهزيمة المفاجئة أمام منتخب موريتانيا بهدف نظيف.

كما شهدت الساعات الأخيرة، داخل معسكر محاربو الصحراء بكوت ديفوار، رحيل جمال بلماضي المدير الفني، صاحب إنجاز نسخة 2019.