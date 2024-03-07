فيفا يعلن تأهل بروسيا دورتموند إلى كأس العالم للأندية 2025

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، عن تأهل نادي بروسيا دورتموند الألماني، للمشاركة في النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ومن المقرر أن تُقام منافسات النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية "مونديال الأندية 2025"، في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو في العام المقبل 2025، وذلك بمشاركة 32 فريقًا لأول مرة.

ويشارك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ممثلًا لمصر وإفريقيا، في بطولة كأس العالم للأندية 2025، وذلك بصفته بطلًا لدوري أبطال إفريقيا في نسختي 2021 و2023.

فيفا يُعلن مشاركة دورتموند في كأس العالم للأندية 2025

وكتب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "تهانينا لتأهل فريق بروسيا دورتموند إلى كأس العالم للأندية 2025".

وتابع "فيفا" في بيانه الرسمي: "يأتي ذلك نتيجة لإقصاء فريق لايبزيج الألماني على يد ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا".

وأضاف البيان الرسمي: "وبذلك ضمن دورتموند الآن مكانًا عبر مسار التصنيف في القارة الأوروبية، لينضم إلى بايرن ميونخ كممثل لألمانيا في بطولة العام المقبل".

ويحتل فريق بروسيا دورتموند المركز التاسع في تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، برصيد 68 نقطة، ليصبح الفريق المتأهل رقم 20 إلى منافسات كأس العالم للأندية بنظامه الجديد في صيف 2025.

الفرق المتأهلة من قارة أوروبا إلى كأس العالم 2025

وتأتي الفِرق المتأهلة من قارة أوروبا إلى النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية 2025، على النحو التالي:

- مانشستر سيتي الإنجليزي: بصفته بطل دوري أبطال أوروبا 2023.

- ريال مدريد الإسباني: بصفته بطل دوري أبطال أوروبا 2022.

- تشيلسي الإنجليزي: بصفته بطل دوري أبطال أوروبا 2021.

- بايرن ميونخ الألماني – بروسيا دورتموند الألماني: بالتصنيف في القارة الأوروبية.

- إنتر ميلان الإيطالي: بالتصنيف في القارة الأوروبية.

- باريس سان جيرمان الفرنسي: بالتصنيف في القارة الأوروبية.

- بورتو البرتغالي – بنفيكا البرتغالي: بالتصنيف في القارة الأوروبية.

نظام النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية 2025

وكان "فيفا" قد أعلن، في وقت سابق، عن كيفية التأهل إلى النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية 2025، وذلك من خلال طريقين.

- الطريقة الأولى: أن تكون بطل دوري أبطال أوروبا في آخر 3 مواسم، من أجل التأهل مباشرة إلى مونديال الأندية 2025.

- الطريقة الثانية: يتم الاعتماد فيها على تصنيف الأندية عبر الاتحاد القاري في قارات العالم، على أن يتأهل 12 فريقًا إلى كأس العالم للأندية من قارة أوروبا.

باقي الأندية المتأهلة إلى كأس العالم للأندية

- الأهلي المصري (بطل إفريقيا 2021 و2023)

- الوداد المغربي (بطل إفريقيا 2022)

- الهلال السعودي (بطل آسيا 2021)

- أوراوا ريد دياموندز الياباني (بطل آسيا 2022)

- مونتيري المكسيكي (بطل كونكاكاف 2021)

- سياتل ساوندرز الأمريكي (بطل كونكاكاف 2022)

- كلوب ليون المكسيكي (بطل كونكاكاف 2023)

- بالميراس البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2021)

- فلامينجو البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2022)

- فلومينينسي البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2023)

- أوكلاند سيتي النيوزلاندي (تصنيف أوقيانوسيا)

12 مقعدًا متبقيًا للتأهل إلى كأس العالم للأندية 2025

في المقابل، يتبقى 12 مقعدًا ليكتمل عقد المتأهلين إلى كأس العالم للأندية 2025، وهم كالآتي:

- فريق إسباني بالتصنيف (بين أتليتكو مدريد وبرشلونة)

- فريق إيطالي بالتصنيف (بين نابولي ويوفنتوس)

- أفضل مركز إفريقي في التصنيف بعد تتويج الأهلي بلقبين آخر 4 نسخ.

- بطل إفريقيا 2024 (إذا حسم الأهلي اللقب مجددا يكون بالتصنيف)

- بطل دوري أبطال أوروبا 2024

- بطل آسيا 2024 (إذا كان الهلال أو أوراوا يتم اختياره بالتصنيف)

- بطل كونكاكاف 2024

- بطل كوبا ليبرتادوريس 2024

- فريق من أمريكا الجنوبية بأفضل تصنيف آخر 4 سنوات (غير برازيلي)

- فريق ثاني من أمريكا الجنوبية بأفضل تصنيف آخر 4 سنوات (غير برازيلي)

- ممثل آسيا بالتصنيف (بين جينبوك الكوري - أولسان هيونداي الكوري - النصر السعودي)

- فريق من الدولة المستضيفة (أمريكا)