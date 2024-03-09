السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الصحف السعودية تحتفى بتتويج الأهلى بكأس مصر على حساب الزمالك

الأهلي
الأهلي

احتفت الصحف السعودية، الصادرة صباح اليوم السبت، بمباراة القمة التي جمعت بين ناديي الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا ثمينًا على غريمه الزمالك بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الأول بارك" في الرياض بالمملكة العربية السعودية، في نهائي كأس مصر.

وسجل إمام عاشور الهدف الأول لفريق الأهلي في الدقيقة 88، قبل أن يُضيف محمد مجدي أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 90+4 من زمن اللقاء.

وبذلك، حصد فريق الأهلي لقب كأس مصر للمرة الثانية على التوالي، والمرة 39 في تاريخه.

 

"في كل بلد الأهلي بطل".. صحف السعودية تحتفي بنهائي كأس مصر

وكانت البداية مع صحيفة "الرياضية" التي عنونت "في كل بلد.. الأهلي بطل"، مُضيفة: "الرياض تُهدي فريق الأهلي الأفضلية التاريخية، بعد التتويج بكأس مصر على حساب غريمه الزمالك عقب الفوز بهدفين".

وأشارت الصحيفة، إلى تنظيم السعودية لبطولة كأس مصر، التي أُقيمت لأول مرة خارج البلاد.

صحيفة "الرياضية"

فيما خرجت صحيفة "الشرق الأوسط" بعنوان "كأس مصر أهلاوية بثنائية عاشور وأفشة"، مُضيفة: “الأهلي يفوز على الغريم الزمالك بهدفين، ويحصد كأس مصر لموسم ”2022-2023".

وأشارت الصحيفة، إلى أن الزمالك كان الأكثر سيطرة واستحواذًا على الكرة، وكذلك وصولًا لمرمى الأهلي، ولكن تمكّن المارد الأحمر من التتويج باللقب.

صحيفة "الشرق الأوسط"
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وصول بعثة الأهلى إلى القاهرة عقب التتويج بكأس مصر (صور)

أما صحيفة "اليوم"، فقد عنونت "الأهلي بطلًا لكأس مصر على حساب الزمالك في الأول بارك"، مُضيفة: "الأهلي يُحقق اللقب للمرة 39 في تاريخه، عقب ثنائية عاشور وأفشة في مرمى الزمالك في الوقت القاتل من المباراة".

صحيفة "اليوم"

 

ولم تختلف صحيفة "عكاظ" عن البقية، إذ عنونت "الأهلي يتوّج بكأس مصر"، مُضيفة: "الزمالك يسقط أمام غريمه الأزلي الأهلي بهدفين، سجلهما إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة". 

كذلك أشارت الصحيفة إلى قدرة المملكة العربية السعودية على تنظيم أقوى الفعاليات الرياضية.

صحيفة "عكاظ"

بينما جاءت صحيفة "البلاد" بعنوان "الأهلي يتوج بكأس مصر للمرة 39 في الرياض"، مُضيفة: "الأهلي يُنهي لعنته أمام الغريم الزمالك، ويفوز عليه في نهائي كأس مصر للمرة الأولى منذ عام 2007".

وأشارت الصحيفة، إلى أن الأهلي يتصدر قائمة الأندية الأكثر تتويجًا بلقب كأس مصر برصيد 39 مرة.

صحيفة "البلاد"
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