السبت 09 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

وصول بعثة الأهلى إلى القاهرة عقب التتويج بكأس مصر (صور)

عودة بعثة الأهلى
عودة بعثة الأهلى إلى القاهرة

عادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي صباح اليوم السبت إلى القاهرة عقب التتويج بلقب كأس مصر لموسم (2022-2023) على حساب غريمه التقليدي الزمالك.

وكانت بعثة الأهلي قد غادرت المملكة العربية السعودية في الساعات الأولى من صباح اليوم عقب أداء مباراة كأس مصر أمام الزمالك.

وكان الأهلي قد توج بلقب كأس مصر عن الموسم الماضي (2022-2023)، للمرة التاسعة والثلاثين في تاريخه، عقب تغلبه على الزمالك، بهدفين نظيفين في المباراة النهائية للبطولة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، على استاد (الأول بارك) بالعاصمة السعودية الرياض.

وسجل هدفي الأهلي، كل من إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة، في الدقيقتين 84 و90+4 من عمر اللقاء.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة أمام مضيفه البنك الأهلي، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في إطار الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي، المركز العاشر، في جدول ترتيب الدوري، برصيد 17 نقطة، ولديه 8 مباريات مؤجلة.

الاهلى كاس مصر الزمالك المملكة العربية السعودية إمام عاشور محمد مجدي أفشة

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