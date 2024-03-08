راسموس هويلوند يفوز بجائزة لاعب الشهر فى الدورى الإنجليزى

حصد الدنماركي راسموس هويلوند، مهاجم مانشستر يونايتد، جائزة أفضل لاعب في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن شهر فبراير الماضي 2024

وفاز هويلوند بالجائزة للمرة الأولى في مسيرته بعدما حصد أكبر عدد من أصوات الجماهير ولجنة خبراء كرة القدم.

وظفر اللاعب الدنماركي بالجائزة بعد تسجيله 5 أهداف وصناعته آخر في 4 مباريات، ليساهم في انتصار فريقه في جميع المباريات التي لعبها في شهر فبراير.

وتفوق هويلوند على منافسيه من المرشحين، وهم فيل فودين جناح مانشستر سيتي، بوكايو ساكا جناح أرسنال، أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا، باسكال جروس متوسط ميدان برايتون، البرازيلي جواو جوميز متوسط ميدان وولفرهامبتون ومواطنه رودريجو مونيز مهاجم فولهام.

وأصبح هويلوند ثاني لاعب من مانشستر يونايتد يفوز بالجائزة في الموسم الحالي، المدافع هاري ماجواير الذي حصدها عن شهر نوفمبر.

وأصبح هويلوند أول لاعب دنماركي في التاريخ يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي.