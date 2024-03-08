الجمعة 08 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

راسموس هويلوند يفوز بجائزة لاعب الشهر فى الدورى الإنجليزى

هويلوند
هويلوند

حصد الدنماركي راسموس هويلوند، مهاجم مانشستر يونايتد، جائزة أفضل لاعب في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن شهر فبراير الماضي 2024

وفاز هويلوند بالجائزة للمرة الأولى في مسيرته بعدما حصد أكبر عدد من أصوات الجماهير ولجنة خبراء كرة القدم.

وظفر اللاعب الدنماركي بالجائزة بعد تسجيله 5 أهداف وصناعته آخر في 4 مباريات، ليساهم في انتصار فريقه في جميع المباريات التي لعبها في شهر فبراير.

وتفوق هويلوند على منافسيه من المرشحين، وهم فيل فودين جناح مانشستر سيتي، بوكايو ساكا جناح أرسنال، أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا، باسكال جروس متوسط ميدان برايتون، البرازيلي جواو جوميز متوسط ميدان وولفرهامبتون ومواطنه رودريجو مونيز مهاجم فولهام.

وأصبح هويلوند ثاني لاعب من مانشستر يونايتد يفوز بالجائزة في الموسم الحالي، المدافع هاري ماجواير الذي حصدها عن شهر نوفمبر.

وأصبح هويلوند أول لاعب دنماركي في التاريخ يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي.

راسموس هويلوند هويلوند افضل لاعب الدورى الانجليزى جائزة لاعب الشهر

مواد متعلقة

نهائى كأس مصر.. 8 لاعبين يشاركون للمرة الأولى فى قمة الأهلى والزمالك

جوزيه مورينيو يصل إلى الرياض لتحليل قمة الأهلى والزمالك

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلى فى نهائى كأس مصر

ريال مدريد يتأهل لربع نهائى الأبطال بالتعادل مع لايبزيج

تشكيل ريال مدريد أمام لايبزيج فى دورى أبطال أوروبا

عاجل| عودة محمد صلاح إلى قائمة ليفربول لمواجهة سبارتا براغ فى الدورى الأوروبى

كولر: غياباتنا مؤثرة.. وأثق فى كل لاعبى الأهلى

بايرن ميونخ يمدد عقد مهاجمه الشاب ماتياس تيل حتى 2029

الأكثر قراءة

عاجل| مفاجآت جوميز.. "الدستور" تكشف تشكيل الزمالك أمام الأهلى فى نهائى كأس مصر

تفاصيل مفاجأة شيكابالا لـ"عبدالله السعيد" فى نهائى كأس مصر

مصرع ضابط فى حادث سير بطريق المنصورية اتجاه ميدان لبنان

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 8-3-2024

عاجل.. تقرير: مليارات الدولارات الخليجية تتجه إلى مصر مع احتدام الحرب بالمنطقة

3 علامات مبكرة لسرطان الثدي لا يجب تجاهلها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

صلاح الأخلاق ورِفعَة المجتمع

د. محمد عفيفي

الإمام محمد عبده

وائل لطفي

انتخابات الناشرين المصريين

ماجد حبته

ستينية مصر وكينيا

حسين دعسة

حماس ترد على مقترح وقف إطلاق النار.. والرد يثير زوبعة

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

بريطانيا تنضم للولايات المتحدة في ممر المساعدات البحرية لغزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازر الإبادة الجماعية بغزة لليوم 154 على التوالى

"الدولية للاجئين" تصدر توصيات عاجلة لإنقاذ غزة من العدوان الإسرائيلى