الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تشكيل ريال مدريد أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد
ريال مدريد

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد الإسباني، عن تشكيل فريقه لمواجهة لايبزيج الألماني، في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

موعد مباراة ريال مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة ريال مدريد لوايبزيج في دوري أبطال أوروبا، فتُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل فريق ريال مدريد.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN SPORTS 1 HD.

تشكيل ريال مدريد أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا


أما عن تشكيل ريال مدريد لمواجهة لايبزيج، فشهد مشاركة الإنجليزي جود بيلينجهام أساسيًا، خلف فينيسيوس جونيور في خط الهجوم.

وجاء تشكيل ريال مدريد لمواجهة لايبزيج كالآتي:

في حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: داني كارفاخال - أنطونيو روديجر - ناتشو فيرنانديز - فيرلاند ميندي

خط الوسط: أوريلين تشواميني - توني كروس - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب التي أُقيمت في ألمانيا على ملعب فريق لايبزيج قد انتهت بانتصار ريال مدريد الإسباني بهدف نظيف سجله براهيم دياز.

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