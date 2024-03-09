السبت 09 مارس 2024
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رياضة

محمد صلاح: أدمن لعبة الشطرنج.. وليفربول متعطش لحصد الألقاب

محمد صلاح
محمد صلاح

تحدث محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، عن مشواره مع المدرب الألماني يورجن كلوب، بجانب طموحاته مع ناديه.

محمد صلاح يتحدث عن مدربه كلوب ومشواره مع ليفربول

ونشر الموقع الرسمي لنادي ليفربول حوار محمد صلاح، الذي قال: "ليفربول فريق قوي دائمًا، ولكن في هذا العام يبدو مختلفًا، الجميع متعطش لتحقيق العديد من الانتصارات وحصد كافة الألقاب الممكنة".

وتابع: "لدينا فرصة جيدة للفوز بكل شيء، نحن فقط بحاجة إلى محاولة مناسبة، ليس لدينا ما نخسره، لذا فقط جرب الأمر وانظر ما سيحدث".

وبسؤاله عن أفضل ذكرى له تجمعه بمدربه يورجن كلوب، قال محمد صلاح: "من الصعب اختيار ذكرى واحدة فقط؛ لأننا عملنا معًا لمدة 8 سنوات، وجمعنا الكثير من المواقف والذكريات".

وواصل: "ولكن من الممكن القول إنه يسمح للاعبيه بالحصول على الحرية في المباريات والتعبير عن أنفسهم فقط، يمكن لأي شخص أن يشعر بالحرية ويفعل ما يريد".

وعن زميله داروين نونيز، أجاب صلاح: "لاعب مختلف ومميز ورائع بالتأكيد، إنه يحب الركض في المساحات الخالية وسريع للغاية، ولكنه لا يحب الكرة كثيرًا في قدميه، وهو أمر فريد من نوعه".

وأوضح: "أرى دائمًا أنني بحاجة للتكيف مع اللاعبين الذين يلعبون بجانبي، مثلما حدث مع بوبي فيرمينو، كانت لدينا علاقة جيدة حقًا معًا في المباريات ونفهم بعضنا البعض، لذلك أريد فهم طريقة لعب مَنْ يلعب بجواري، وأحتاج إلى فهم نقاط قوته، حتى نتمكن من مساعدة بعضنا البعض في المباريات".

حوار محمد صلاح

وواصل: "لا أريد أن آخذ أي شيء من اللاعبين السابقين، لقد ساعدوا الفريق كثيرًا في الماضي، لقد كانوا لا يصدقون هنا، جميع اللاعبين الذين غادروا كانوا لا يصدقون وأساطير حقًا".

وبسؤاله عن علاقته باللاعبين الشباب، أردف "صلاح": "أعتقد أن النقطة الأساسية بالنسبة لي هي محاولة التحدث مع اللاعبين الصغار، وإظهار اهتمامك بهم حقًا قبل تقديم النصائح لهم".

وأكمل: "إذا قدمت لهم نصيحة فلن يستمعوا إليك، ولكن إذا اهتممت بهم سيكون التواصل أسهل وسيستمعون إليك، وسينجحون في تحقيق العديد من الإنجازات".

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محمد صلاح يتحدث عن إدمانه لعبة الشطرنج

كما اعترف محمد صلاح بإدمانه لعبة الشطرنج. وحول ما إذا كان يستفيد من الشطرنج في كرة القدم، قال: "لا أعلم بالضبط سبب إدماني الجنوني لهذه اللعبة".

وأضاف: "ألعب الشطرنج كل يوم تقريبًا، ما لا يقل عن 7 أو 8 مباريات، وأحيانًا أكثر من ذلك".

واختتم محمد صلاح تصريحاته، قائلًا: "هذه اللعبة ساعدتني في التفكير بشكل استراتيجي أثناء لعب كرة القدم، لا أعرف بالضبط كيف، لكنني أحب لعب الشطرنج حقًا".

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