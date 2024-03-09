تشافى يحسم موقف رافينيا ولامال من المشاركة أمام نابولى فى دورى الأبطال

تحدث تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن إصابة رافينيا وموقفه من المشاركة مع الفريق أمام نابولي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان رافينيا قد اشتكى من آلام في الكاحل، ليقرر تشافي استبداله بزميله فيرمين لوبيز في الدقيقة 37 من مباراة برشلونة أمام ريال مايوركا، التي أقيمت مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز برشلونة بهدف نظيف. لمطالعة التفاصيل من هنا.

بينما شهدت المباراة تألقًا كبيرًا للاعب لامين يامال، الذي سجل هدف برشلونة الوحيد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 73 من زمن اللقاء، ليحصل على جائزة رجل المباراة.

موقف رافينيا ولامين يامال من المشاركة في مباراة برشلونة ونابولي

ونشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية تصريحات تشافي، قائلًا: "رافينيا ولامين يامال لم يتعرضا لإصابات، لقد تلقيا ضربات لكن دون إصابات، سيكونان جاهزين أمام نابولي".

وتابع: "الأيام المقبلة ستُحدد كل شيء بشكل أوضح، دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث".

وأضاف: "لقد عانينا بشدة وأهدرنا ركلة جزاء أمام مايوركا، إنهم فريق قوي ومنظم للغاية".

وواصل: "الفوز على ريال مايوركا يمنحنا الكثير من الروح المعنوية قبل مواجهة نابولي".

واختتم تشافي تصريحاته، مؤكدًا: "نحن بحاجة إلى ملعب ممتلئ، وسنبذل قصارى جهدنا للعبور لربع النهائي في دوري أبطال أوروبا".

رقم مميز لـ لامين يامال مع برشلونة

من جانبها، أكدت شبكة "أوبتا" العالمية، المتخصصة في إحصائيات كرة القدم واللاعبين، أن لامين يامال أسهم في 4 أهداف في آخر 4 مباريات في الدوري الإسباني.

وأوضحت الشبكة العالمية أن لامين يامال، صاحب الـ16 عامًا، سجل 3 أهداف وصنع هدفًا آخر، أي أكثر بهدف مما كان عليه في أول 24 مباراة في الليغا (سجل هدفًا وقدم تمريرة حاسمة).

موعد مباراة برشلونة المقبلة في دوري أبطال أوروبا

ويستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة قوية أمام نظيره نابولي الإيطالي، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج" للموسم الجاري 2023/ 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين ناديي برشلونة ونابولي في دوري الأبطال قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.