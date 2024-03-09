السبت 09 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

برشلونة يفوز على مايوركا بصعوبة ويصعد للمركز الثانى مؤقتا بالدورى الإسبانى

لامين يامال يحتفل
لامين يامال يحتفل بهدفه

خطف برشلونة فوزًا صعبًا على ضيفه ريال مايوركا 1 / صفر، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل لامين يامال هدف المباراة الوحيد لبرشلونة في الدقيقة 73.

ورفع برشلونة رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثاني، بفارق خمس نقاط خلف المتصدر ريال مدريد والذي يلعب يوم الأحد مع سيلتا فيجو ضمن منافسات الجولة ذاتها.

كما يبتعد برشلونة بفارق نقطتين عن جيرونا صاحب المركز الثالث، والذي قد يستعيد المركز الثاني حينما يواجه أوساسونا في وقت لاحق من اليوم السبت.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد مايوركا عند 27 نقطة في المركز الخامس عشر.

برشلونة ريال مايوركا مباراة برشلونة وريال مايوركا الدوري الاسباني لامين يامال

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