عاجل.. كلوب يحسم مصير مشاركة محمد صلاح فى مباراة مان سيتى

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن المباراة المرتقبة التي ستجمع فريقه بمانشستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي، يوم الأحد، في قمة الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مباراة كبيرة، دائمًا تلك التي تجمعنا ضد السيتي، هي دائما كبيرة وربما ستكون دائما كذلك".

وتطرق كلوب للحديث عن تصريحات لاعبه ترينت ألكسندر أرنولد بأن الألقاب تعني أكثر لليفربول مقارنة بالسيتي، قائلًا: "لقد أخبرني عدد قليل من الأشخاص بما يجب أن أقوله! لست متأكدًا من عدد المرات التي يجب أن أوضح فيها في هذا النادي مدى احترامنا للخصم، بيب هو أفضل مدرب في العالم.. لديهم أفضل اللاعبين، وربما أفضل رقم 9 (هالاند)، دي بروين سيدخل التاريخ.. نحن جميعًا نحترم ذلك وترينت يحترم ذلك".

واستطرد: "مباراة ستحسم اللقب؟ لا أعرف من الذي أثار ذلك! إنه أمر مبكر بعض الشيء.. بعد أي نتيجة، لا أعتقد أنه يجب على أي شخص أن يفتح زجاجات الشمبانيا. إنها ثلاث نقاط، إنها مباراة ضخمة أمام منافس قوي بشكل لا يصدق ولا نخفي أننا نريد الفوز".

وعن إصابات فريقه وموقف محمد صلاح، قال: "صلاح بخير.. إبراهيما كوناتي لا أعرف.. لقد كان إيجابيًا إلى حد ما الليلة الماضية، واعتقد أنه اتخذ القرار الصحيح في اللحظة المناسبة (بالخروج).. سوف يحصل على فحص ولكن حتى الآن ليست لدي نتائج لذلك، أما كل الآخرين فبخير".

وعن التنافس مع بيب جوارديولا، قال: "إذا التقينا في المستقبل في مباراة أخرى، سيكون الأمر مليئا بالاحترام.. حتى الآن لم تتح لنا الفرصة للقاء بعضنا البعض، سيكون لدينا الكثير لنتحدث عنه. قطعًا!".

وأكمل: "يوم الأحد، ليست هذه فرصة الفوز آخر مرة [على بيب]، ونحن لسنا متأكدين من ذلك حيث قد نلتقي مرة أخرى في كأس الاتحاد الإنجليزي".

وعن المباراة بين مدافعه فيرجيل فان دايك والنرويجي إرلينج هالاند: "إذا شاهدت تحركات هالاند، فهو ذكي بشكل لا يصدق. ليست لديه معركة مع مدافع واحد بل مع عدة مدافعين.. لقد انتهى زمن الرقابة البشرية، علينا الدفاع أمام السيتي بشكل كامل".

واختتم: "وإذا تمكن فان دايك من إبطال هالاند، فسيطلق فودين الكرة في الزاوية البعيدة، أو دي بروين، أو رودري.. لا يمكن أن نقول إن المباراة فقط فيرجيل ضد هالاند".