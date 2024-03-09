هاري كين يقود هجوم بايرن ميونخ أمام ماينز في الدوري الألماني

أعلن الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا لمواجهة ماينز 05 في الدوري الألماني.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد ماينز في الدوري الألماني

يستضيف فريق بايرن ميونخ نظيره ماينز 05، على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الألماني "البوندزليجا" للموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة بايرن ميونخ ضد ماينز في الدوري الألماني، اليوم السبت، في الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل بايرن ميونخ

وجاء تشكيل بايرن ميونخ الرسمي استعدادًا لمواجهة ماينز في الدوري الألماني، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: إريك داير - ماتياس دي ليخت - كونراد لايمر - ألفونسو ديفيز.

خط وسط الملعب: يوزوا كيميتش - ليون جروتسكا - توماس مولر - جمال موسيالا

في خط الهجوم: هاري كين – ليروي ساني.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وماينز

ستُذاع مباراة بايرن ميونخ وماينز في الدوري الألماني، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 5

ترتيب بايرن ميونخ وماينز في الدوري الألماني

يتواجد فريق بايرن ميونخ حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 54 نقطة، خلف باير ليفركوزن صاحب الصدارة بفارق 10 نقاط.

بينما يتواجد فريق ماينز حاليًا في المركز السابع عشر وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 16 نقطة.