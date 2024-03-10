شقيق دانى ألفيش ينفى انتحاره داخل السجن فى البرازيل

نفى ني ألفيش شقيق البرازيلي داني ألفيش لاعب برشلونة السابق، التقارير التي أشارت إلى انتحار شقيقه داخل السجن في البرازيل.

ونشر صحفي برازيلي يُدعى "بابلو ألبوكيركي" الذي يعمل في صحيفة "O Globo" البرازيلية، في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي قائلًا: "حسبما علمت من معلومات، فقد أقدم داني ألفيش على قتل نفسه داخل السجن".

ورد ني ألفيش في فيديو رسمي له على هذه التقارير وقال: "أمي وأبي كبار في السن وذلك الشخص يطلق خبر وفاة أخي، هؤلاء الناس ليست لديهم عائلة ولا يهتمون بمشاعر الآخرين، والمخجل هو ما رأيته من ردود أفعال وهناك من كان فعلًا يريد وفاته".

وكان ألفيش قد حُكم عليه بالسجن 4 أعوام ونصف العام وغرامة قدرها 150 ألف يورو قام نيمار دا سيلفا، نجم السليساو بدفعها، على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة في ملهى ليلي مع نهاية عام 2022.

ويعد ألفيش أحد أبرز اللاعبين البرازيليين الذين لعبوا في عدد من الأندية الأوروبية الكبيرة مثل إشبيلية وبرشلونة الذي قضى فيه قرابة 8 مواسم متتالية.

وخاض اللاعب أكثر من 400 مباراة مع برشلونة وتوج بـ6 ألقاب في الدوري الإسباني و3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

كما استطاع أن يقدم 105 تمريرات حاسمة ويسجل 2 هدفًا ويتوج بـ23 بطولة مع النادي الإسباني، أبرزها كأس دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات في 2009 و2011 و2015، في حين فاز بالدوري الإسباني 6 مرات.

وعقب رحيله عن برشلونة لعب في باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي وحقق نجاحات مبهرة.

وعلى المستوى الدولي، لعب 126 مباراة دولية مع منتخب البرازيل وسجل 8 أهداف، وتوج بلقب كوبا أمريكا مرتين عامي 2007 و2019، بالإضافة إلى كأس القارات عامي 2009 و2013.