الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بعد عودة محمد صلاح.. ليفربول يتحدى مانشستر سيتى فى قمة الدورى الإنجليزى

ليفربول ومانشستر
ليفربول ومانشستر سيتي

يستضيف نادي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، نظيره مانشستر سيتي على ملعب "أنفيلد رود"، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023/ 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في الساعة السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

صدام ناري بين ليفربول ومانشستر سيتي 

ويسعى فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، لمواصلة نغمة الانتصارات، من أجل استعادة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، أملًا في التتويج باللقب هذا الموسم، مستغلًا في ذلك عاملي الأرض والجمهور.

ويخوض فريق ليفربول مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعدما تغلّب على نوتينجهام فورست بهدف نظيف في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، ثم حقق فوزًا كبيرًا على سبارتا براج التشيكي بنتيجة 5-1 في ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

في المقابل، يرغب فريق مانشستر سيتي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، في محاولة لخطف صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والدفاع عن اللقب.

ويدخل فريق مانشستر سيتي هذا اللقاء وسط معنويات مرتفعة أيضًا، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على جاره وغريمه مانشستر يونايتد بنتيجة 3-1 في الدوري الإنجليزي، ثم تغلّب على كوبنهاجن الدنماركي بنتيجة 3-1، ليتأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ويشهد الموسم الحالي صراعًا قويًا بين أندية ليفربول ومانشستر سيتي وأرسنال، في ظل منافستهم الشرسة على تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ومحاولة التتويج باللقب.

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موقف محمد صلاح من المشاركة في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

ومن المنتظر أن تشهد مباراة اليوم مشاركة محمد صلاح، بعد غيابه لفترة طويلة عن الملاعب؛ بسبب إصابته العضلية التي يُعاني منها.

وشارك محمد صلاح كبديل في مباراة ليفربول أمام سبارتا براج التشيكي في بطولة الدوري الأوروبي، تمهيدًا لخوضه مواجهة اليوم أمام مانشستر سيتي.

ترتيب ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 63 نقطة، متفوقًا على مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث بفارق نقطة واحدة فقط، وخلف أرسنال المتصدر برصيد 64 نقطة.

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