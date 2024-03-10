دورى نايل.. بيراميدز يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات أمام الداخلية

يحل بيراميدز ضيفا على فريق الداخلية في الرابعة عصر اليوم باستاد السلام في الأسبوع السادس عشر لمسابقة دوري نايل.

المباراة مهمة للفريقين في ظل رغبة الداخلية في الابتعاد عن المركز الأخير ورغبة بيراميدز في تصحيح أوضاعه واستعادة نغمة الانتصارات.

الداخلية والهروب من القاع

ويحتل الداخلية بقيادة عمرو حسن المركز الثامن عشر برصيد تسع نقاط وله مباراة مؤجلة.

وحقق الفريق البوليسي فوزا واحدا وتعادل ست مرات وخسر سبع مباريات ولديه أضعف هجوم في دوري نايل ولم يسجل سوى خمسة أهداف في 14 مباراة واهتزت شباكه 17 مرة وجمع نقطتين من آخر ثلاث مباريات بالتعادل مع فاركو وطلائع الجيش والهزيمة أمام الزمالك ويسعى لتحقيق نتيجة ايجابية في ظل فارق الإمكانات بينه وبين بيراميدز.

على الجانب الآخر يحتل بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المركز الخامس في جدول دوري نايل بر صيد 22 نقطة وله أربع مباريات مؤجلة.

وحقق الفريق السماوي ستة انتصارات وتعادل أربع مرات وخسر مباراة واحدة وسجل 14 هدفا ودخل مرماه عشرة أهداف وجمع خمس نقاط من أخر ثلاث مباريات بالفوز على الاتحاد السكنري والتعادل مع زد إف سي وفاركو ويسعى للفوز والوصول للنقطة 22 .

بيراميدز يفتقد جهود رمضان صبحي ولاكاي

الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز اختار قائمة المباراة على النحو الآتي: (أحمد الشناوي وشريف إكرامي ويوسف نادر وأسامة جلال ومحمد الشيبي ومحمد حمدي وأحمد فتحي وكريم حافظ وأحمد سامي وإبراهيم بلاتي توريه وإسلام عيسى ومصطفى فتحي وأحمد توفيق ومهند لاشين ومحمد رضا بوبو ووليد الكرتي وإبراهيم عادل ومحمود زلاكة وفيستون مايلي ودودو الجباس ومروان حمدي).

وشهدت القائمة عودة أحمد سامي بينما يغيب علي جبر ورمضان صبحي وفخري لاكاي .

يدير المباراة هشام القاضي ويساعده وائل شعبان وطارق مصطفى ومعهم السيد شعبان حكما رابعا ومحمد الصباحي حكم فيديو وأحمد حسام طه مساعد حكم فيديو.