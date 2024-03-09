السبت 09 مارس 2024
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رياضة

موعد مباراة الزمالك والجونة في دوري نايل 2024 والقنوات الناقلة

الزمالك يواجه الجونة
الزمالك يواجه الجونة لتضميد جراح خسارة كأس مصر

برغبة جادة في تضميد جراح خسارة نهائي بطولة كأس مصر أمام الأهلي يعود الزمالك لمسابقة دوري نايل، ليواجه فريق الجونة يوم الثلاثاء المقبل في المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر.

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موعد مباراة الزمالك والجونة 

تقام مباراة الزمالك والجونة في التاسعة والنصف مساء يوم الثلاثاء المقبل باستاد خيري بشارة ويدخل الزمالك المباراة ورصيده 15 نقطة من عشر مباريات وله خمس مباريات مؤجلة أخرى مع الأهلي والاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا وفاركو وطلائع الجيش.

ويسعى الزمالك للفوز ليبدأ مرحلة استعادة التوازن والعودة للمنافسة على اللقب أو على أقل تقدير الحصول على المركز الثاني المؤهل لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر أن يقوم البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك بإجراء بعض التغييرات في التشكيل الذي خاض مباراة الأهلي أهمها الدفع بناصر ماهر وسيف الجزيري من بداية المباراة.

ويفتقد الزمالك جهود نجمه أحمد سيد زيزو الذي تعرض للإصابة بالتواء في الكاحل خلال مباراة الأهلي ويعتبر شيكابالا المرشح الأول للمشاركة في التشكيل الأساسي.

في نفس الوقت يحتل فريق الجونة بقيادة علاء عبد العال المركز الثامن في جدول دوري نايل برصيد 19 نقطة من 13 مباراة وله مباراتين مؤجلتين مع مع بيراميدز ومودرن فيوتشر من الأسبوعين الثامن والحادي عشر.

وحقق الفريق نتائج جيدة كان أخرها الفوز على بلدية المحلة في ملعبه ويسععى لتحقيق نتيجة ايجابية للبقاء في النصف الأول من جدول دوري نايل.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة 

تقوم قنوات أون تايم سبورت بنقل مباراة الزمالك والداخلية في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل على قناة أون تايم سبورت " 2" في وجود ستوديو تحليلي قبل وبعد المباراة وفي فترة الاستراحة بين الشوطين في وجود نخبة من أفضل المحللين في مصر.

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