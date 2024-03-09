تفاصيل غضب جوميز من مستوى ثنائى الزمالك بعد الخسارة من الأهلى (خاص)

كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بنادي الزمالك، عن أن حالة من الغضب انتابت البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، خلال مباراة نهائي كأس مصر أمام الأهلي.

وأكد المصدر، في تصريحات لـ«الدستور»، أن جوميز غاضب بسبب مستوى الثنائي يوسف أوباما والتونسي سيف الدين الجزيري.

وأوضح المصدر أن جوميز كان يتوقع من اللاعبين مستوى أفضل، خاصة بعد أن كان أداؤهما في التدريبات مميزًا.

وكان الأهلي قد توج بلقب كأس مصر عن الموسم الماضي (2022/ 2023)، للمرة التاسعة والثلاثين في تاريخه، عقب تغلبه على الزمالك، بهدفين نظيفين في المباراة النهائية للبطولة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، على استاد (الأول بارك) بالعاصمة السعودية الرياض.

ويستعد الزمالك لخوض مواجهة أمام مضيفه الجونة، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، في إطار الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يتوج باللقب بعد الفوز على الزمالك

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي توج بلقب كأس مصر، بعد الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض في نهائي كأس مصر.

سجل هدف التقدم إمام عاشور في الدقيقة 84، وأضاف أفشة الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليرفع الأهلي رصيده من البطولة إلى الرقم 39.

ويستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لخوض مواجهة محلية أمام مضيفه البنك الأهلي، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في إطار الجولة الـ15 لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق كرة القدم بالنادي الأهلي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز "دوري نايل" برصيد 17 نقطة، من 7 مباريات، فاز في 5 مواجهات وتعادل مرتين، ولديه 8 مباريات مؤجلة، بسبب ارتباطاته الإفريقية، والمشاركة في كأس العالم للأندية في نسختها الأخيرة بالسعودية.