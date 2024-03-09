السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تفاصيل غضب جوميز من مستوى ثنائى الزمالك بعد الخسارة من الأهلى (خاص)

الزمالك
الزمالك

كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بنادي الزمالك، عن أن حالة من الغضب انتابت البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، خلال مباراة نهائي كأس مصر أمام الأهلي.

وأكد المصدر، في تصريحات لـ«الدستور»، أن جوميز غاضب بسبب مستوى الثنائي يوسف أوباما والتونسي سيف الدين الجزيري.

وأوضح المصدر أن جوميز كان يتوقع من اللاعبين مستوى أفضل، خاصة بعد أن كان أداؤهما في التدريبات مميزًا.

وكان الأهلي قد توج بلقب كأس مصر عن الموسم الماضي (2022/ 2023)، للمرة التاسعة والثلاثين في تاريخه، عقب تغلبه على الزمالك، بهدفين نظيفين في المباراة النهائية للبطولة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، على استاد (الأول بارك) بالعاصمة السعودية الرياض.

ويستعد الزمالك لخوض مواجهة أمام مضيفه الجونة، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، في إطار الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يتوج باللقب بعد الفوز على الزمالك

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي توج بلقب كأس مصر، بعد الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض في نهائي كأس مصر. 
سجل هدف التقدم إمام عاشور في الدقيقة 84، وأضاف أفشة الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليرفع الأهلي رصيده من البطولة إلى الرقم 39.

ويستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لخوض مواجهة محلية أمام مضيفه البنك الأهلي، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في إطار الجولة الـ15 لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق كرة القدم بالنادي الأهلي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز "دوري نايل" برصيد 17 نقطة، من 7 مباريات، فاز في 5 مواجهات وتعادل مرتين، ولديه 8 مباريات مؤجلة، بسبب ارتباطاته الإفريقية، والمشاركة في كأس العالم للأندية في نسختها الأخيرة بالسعودية.

الزمالك جوزيه جوميز كاس مصر الاهلى الجونة

مواد متعلقة

صفقة أوروبية.. التفاصيل الأخيرة فى تعاقد الأهلى مع بديل محمد عبدالمنعم

موقف على معلول النهائى من التجديد لـ الأهلى.. وآخر تطورات المفاوضات

الأكثر قراءة

عاجل| واشنطن بوست: المسجد الأقصى تحول لبرميل بارود

شرف الشهادة.. زوجة عماد الركايبى تروى لـ"الدستور" قصة بطولته: فاز بما تمنى

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

صفقة أوروبية.. التفاصيل الأخيرة فى تعاقد الأهلى مع بديل محمد عبدالمنعم

أبرز الاتهامات الموجهه لقاتل المصريين بقطر من خلال أمر الإحالة

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الخبز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

كاد المُعَلِّم...!

علي سعدة

يوم المرأة

محمد رفعت

المصريون وشهر الخير!

د. منى حلمى

ذنوب الفقراء

تساو جينغ نيان

الجذور الثقافية للفكر الديمقراطى فى الصين

حسين دعسة

ماذا يرى معهد واشنطن فى أسرار حلول الأزمة الاقتصادية فى مصر؟

عبدالوهاب الحمادي

الرثاء الخفى من منصور إلى عاصى الرحبانى

ماجد حبته

ويبقى أثر الشهداء.. طبعًا

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

حماس تعلن أسماء 4 محتجزين قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية

10 شهداء بينهم أطفال فى قصف الاحتلال منزلًا غرب مخيم النصيرات

خطة جديدة.. نتنياهو يصارع للبقاء فى السلطة والحفاظ على تماسك حكومته المتطرفة