صفقة أوروبية.. التفاصيل الأخيرة فى تعاقد الأهلى مع بديل محمد عبدالمنعم

أنهي أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلى، الاتفاق مع إياد العسقلاني لاعب روستوف الروسي الحالي والإسماعيلي السابق خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشف مصدر داخل الأهلي أن مدير التعاقدات عقد مع إياد العسقلاني ووكيل أعماله جلسة في الإمارات خلال الأيام الماضية، اتفقوا على كل الأمور لعودته مرة أخرى إلى الدوري المصري عبر بوابة الأهلي.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الأهلي اتفق على شراء اللاعب مقابل مليون و250 ألف يورو، على أن يكون تسديد المبلغ على أقساط بالاتفاق مع ناديه الروسي، بجانب رفع اللاعب إلى الفئة الثانية مع الفريق، مع توفير حملة إعلانية خلال مدة عقده مع القلعة الحمراء.

وأشار إلى أن إدارة الأهلي تهتم بالتعاقد مع إياد العسقلاني بداية من منافسات الموسم المقبل، وذلك تحسبًا لرحيل محمد عبدالمنعم مدافع الفريق الأحمر، الذي يرغب في خوض تجربة احترافية في إحدى الدوريات الأوروبية خلال الموسم المقبل.

لاعب الأهلي يرفض غلق ملف الرحيل

وفي سياق آخر، رفض أحمد عبدالقادر، لاعب الأهلي، إغلاق ملف الرحيل إلى سيفاس سبور التركي في ميركاتو الصيف المقبل، في ظل استمرار خروجه من حسابات السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق.

وكشف مصدر مسئول أن عبدالقادر يتواصل عن طريق وكيله مع النادي التركي، من أجل تأمين استمرار العرض التركي في انتقالات الصيف المقبل للرحيل عن الأهلي حال استمرار خروجه من حسابات مارسيل كولر.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي توج بلقب كأس مصر، بعد الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض في نهائي كأس مصر.

سجل هدف التقدم إمام عاشور في الدقيقة 83، وأضاف أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 5 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليرفع الأهلي رصيده من البطولة إلى الرقم 39.