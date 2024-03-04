الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

شروط محمد عبدالمنعم الثلاثة لتجديد عقده مع الأهلى

محمد عبدالمنعم
محمد عبدالمنعم

كشف مصدر داخل نادي  الأهلى، النقاب عن شروط محمد عبدالمنعم لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لتمديد وتعديل عقده حتى 2028 بعد تمسك السويسري مارسيل كولر، المدير الفني ببقائه ضمن صفوف الفريق.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن إدارة الكرة بدأت في مفاوضاتها لتمديد تعاقد محمد عبد المنعم مع تعديله ماليًا، ليكون ضمن الفئة الأولى بحيث يحصل على 15 مليون جنيه سنويًا بخلاف عقد إعلانات من الرعاة.

وكان راتب محمد عبدالمنعم، مدافع الفريق يحصل على 6 ملايين جنيه فى العقد الذي أبرمه في سبتمبر 2021 لمدة 4 مواسم.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب أكد خلال جلسته مع أمير توفيق ووكيل أعماله على ضرورة الحصول على مبلغ أعلى من المعروض عليه، واشترط تقاضي راتبًا سنويًا قدره 20 مليون جنيه، كما طلب أن يكون عقده غير مشروط بنسب المشاركة، ومنحه وعدًا بتسهيل رحيله في حالة وصول عرض قوي من الناحية المالية له خاصة في ظل رغبته لتأمين مستقبله.

 

مران الأهلي| الفريق يستأنف تدريباته استعدادًا لنهائي كأس مصر

 وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي قد استأنف تدريباته صباح اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة.

وألقى مارسيل كولر المدير الفني، محاضرة فنية على اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، في إطار التحضيرات لمباراة  الزمالك في نهائى كأس مصر.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة مع بداية فقرات المران، تحت إشراف أندرياس أندويا، مخطط الأحمال.

فيما أدى رباعي حراسة المرمى؛ مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، فقرات تدريبية بدنية وفنية متنوعة تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس، على هامش فقرات المران الجماعي.

واختتم مارسيل كولر، المدير الفني فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون.

ويستعد الفريق الأول بنادي الأهلي لمواجهة نظيره الزمالك في نهائي كأس مصر، المقرر إقامته مساء الجمعة المقبل في السعودية.

وتقام المباراة على ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية "الرياض"، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

والتقى الأهلى والزمالك في نهائي كأس مصر 20 مرة، كان الفوز حليف كل منهما في 9 مرات، وتقاسما اللقب مرتين في عامي 1943 و1958.

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