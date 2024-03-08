الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

75 دقيقة.. الزمالك يقترب من التسجيل والأهلي يتراجع

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

مرت 75 دقيقة من مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر ومازالت النتيجة هي التعادل السلبي بين الفريقين على ملعب "الأول بارك".


أحداث الشوط الأول

شهدت الدقيقة الأولى سقوط عبد الله السعيد بعد ارتطام الكرة في وجهه.

في الدقيقة الخامسة سدد السولية كرة قوية ارتطمت بدفاع الزمالك وكادت أن تخدع الحارس محمد عواد قبل أن تخرج إلى ركلة ركنية.

في الدقيقة التاسعة سقط إمام عاشور داخل منطقة جزاء الزمالك لكن الحكم رفض احتساب ركلة جزاء، وسط مطالبات من لاعبي الأهلي.

في الدقيقة 11 كاد أن يتقدم الزمالك بعد انطلاقة رائعة من زيزو وتسديدة قوية بقدمه اليسرى لكن مصطفى شوبير تألق وأبعدها إلى ركلة ركنية.

في الدقيقة 13 تسديدة قوية من عبد الله السعيد بعيدة تماما عن المرمى.

توقفت المباراة في الدقيقة 19 بعد إصابة عمر جابر وتعرضه لنزيف.

في الدقيقة 23 فرصة للأهلي بعد تمريرة رائعة من بيرسي تاو إلى السولية داخل منطقة الجزاء لكن تسديدته بعيدة عن المرمى.

سقوط الشحات في الدقيقة 25 للحصول على ركلة جزاء لكن دون جدوى.

الحكم لجأ إلى تقنية الفيديو لوجود شكوك في احتساب ركلة جزاء لصالح الزمالك لكن التقنية أكدت على عدم وجود مخالفة.

في الدقيقة 36 أشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه مصطفى شلبي بعد تدخل قوي على بيرسي تاو.

في الدقيقة 38 المباراة توقفت لعلاج أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك بعد سقوطه في كرة مشتركة مع لاعب الأهلي حسين الشحات.

في الدقيقة 42 كرة عرضية من يوسف أوباما من يسار منطقة الجزاء أبعدها محمد عبد المنعم لركلة ركنية من جهة اليمين.

تسديدة ضعيفة من ناصر منسي لاعب الزمالك من داخل منطقة الجزاء وصلت سهلة لحارس الأهلي مصطفى شوبير.

ركلة حرة للأهلي في منتصف ملعب الزمالك نفذها حسين الشحات بكرة ساقطة إلى داخل منطقة الجزاء ولكنها مرت من الجميع ثم إلى ركلة مرمى.

سقوط زيزو وحصوله على ركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء قبل أن يتوقف اللعب نتيجة إصابة اللاعب.

زيزو غادر أرضية الملعب بسبب الإصابة.

تسديدة قوية من مصطفى شلبي في الدقيقة الأخيرة وتصدي من مصطفى شوبير.

 

أحداث الشوط الثاني

أجرى الزمالك تغييرا اضطراريا بنزول شيكابالا بدلا من زيزو الذي تعرض للإصابة في نهاية الشوط الأول.

تسديدة من كريم وليد لاعب الأهلي من خارج منطقة الجزاء ردت من دفاعات الزمالك.

الزمالك رد برأسية من ناصر منسي بعيدة عن المرمى.

الأهلي سجل هدفا في الدقيقة 53 لكن تم إلغائه لوجود تسلل على الثنائي حسين الشحات ومحمود كهربا.

تسديدة بعيدة من حسين الشحات بعيدة تماما عن المرمى.

هجمة خطيرة لصالح الزمالك في الدقيقة 56 بعد عرضية رائعة من أحمد فتوح مرت أمام مهاجمي الزمالك وخرجت بعيدة إلى رمية تماس.

مطالبات من كهربا بوجود لمسة يد على حسام عبد المجيد لكن تقنية الفيديو رفضت طلب مهاجم الأهلي.

توقف المباراة في الدقيقة 61 بعد إصابة محمد عواد.

كرة عرضية من شيكابالا من جهة اليمين ابعدها دفاع الأهلي عن مناطق الخطورة.

ركلة حرة للزمالك في منتصف الملعب بعد تدخل قوي من عمرو السولية على عبد الله السعيد، وبطاقة صفراء للسولية.

في الدقيقة 73 أجرى الأهلي 3 تغييرات دفعة واحدة بنزول عمر كمال ومروان عطية وأفشة بدلا من بيرسي تاو وكريم نيدفيد وعمرو السولية.

الزمالك واصل مسلسل إهدار الفرص السهلة بدما فشل سيف الجزيري في استغلال تمريرة شيكابالا ليفشل في السيطرة على الكرة التي خرجت إلى ركلة مرمى.
 

الاهلى الزمالك مباراة الأهلى والزمالك نهائى كاس مصر تعادل سلبي

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