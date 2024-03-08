التعادل السلبى يخيم على الشوط الأول فى مباراة الأهلى والزمالك

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر المقامة على ملعب “الأول بارك” بالتعادل السلبي بين الفريقين.

شهدت الدقيقة الأولى سقوط عبدالله السعيد بعد ارتطام الكرة في وجهه.

في الدقيقة الخامسة سدد السولية كرة قوية ارتطمت بدفاع الزمالك وكادت أن تخدع الحارس محمد عواد قبل أن تخرج إلى ركلة ركنية.

في الدقيقة التاسعة سقط إمام عاشور داخل منطقة جزاء الزمالك لكن الحكم رفض احتساب ركلة جزاء، وسط مطالبات من لاعبي الأهلي.

في الدقيقة 11 كاد أن يتقدم الزمالك بعد انطلاقة رائعة من زيزو وتسديدة قوية بقدمه اليسرى لكن مصطفى شوبير تألق وأبعدها إلى ركلة ركنية.

في الدقيقة 13 تسديدة قوية من عبد الله السعيد بعيدة تماما عن المرمى.

توقفت المباراة في الدقيقة 19 بعد إصابة عمر جابر وتعرضه لنزيف.

في الدقيقة 23 فرصة للأهلي بعد تمريرة رائعة من بيرسي تاو إلى السولية داخل منطقة الجزاء لكن تسديدته بعيدة عن المرمى.

سقوط الشحات في الدقيقة 25 للحصول على ركلة جزاء لكن دون جدوى.

الحكم لجأ إلى تقنية الفيديو لوجود شكوك في احتساب ركلة جزاء لصالح الزمالك لكن التقنية أكدت على عدم وجود مخالفة.

في الدقيقة 36 أشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه مصطفى شلبي بعد تدخل قوي على بيرسي تاو.

في الدقيقة 38 المباراة توقفت لعلاج أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك بعد سقوطه في كرة مشتركة مع لاعب الأهلي حسين الشحات.

في الدقيقة 42 كرة عرضية من يوسف أوباما من يسار منطقة الجزاء أبعدها محمد عبد المنعم لركلة ركنية من جهة اليمين.

تسديدة ضعيفة من ناصر منسي لاعب الزمالك من داخل منطقة الجزاء وصلت سهلة لحارس الأهلي مصطفى شوبير.

ركلة حرة للأهلي في منتصف ملعب الزمالك نفذها حسين الشحات بكرة ساقطة إلى داخل منطقة الجزاء ولكنها مرت من الجميع ثم إلى ركلة مرمى.

سقوط زيزو وحصوله على ركلة حرة قريبة من منطقة الجزاء قبل أن يتوقف اللعب نتيجة إصابة اللاعب.

زيزو غادر أرضية الملعب بسبب الإصابة.

تسديدة قوية من مصطفى شلبي في الدقيقة الأخيرة وتصدي من مصطفى شوبير.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - محمد هاني.

خط الوسط: كريم نيدفيد - عمرو السولية - إمام عاشور - حسين الشحات - بيرسي تاو.

خط الهجوم: كهربا.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

عمر كمال وأكرم توفيق ورضا سليم ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة ومحمود الزنفلي وأنتوني موديست وكريم فؤاد وطاهر محمد.

وجاء تشكيل الزمالك على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - يوسف أوباما.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - ناصر منسي - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومحمود علاء ومصطفى الزناري وأحمد حمدي ومحمد أشرف "روقا" وناصر ماهر ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وسيف الجزيري وسامسون أكينيولا.